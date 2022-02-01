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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de şubatta donduran deniz keyfi

İHA

Karadeniz'de şubatta donduran deniz keyfi

Sıcakların sıfırı gösterdiği Samsun’da 5 kafadar güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz’in buz gibi sularına giriyor. Hırçın sulara giren vatandaşların deniz tutkusu görenleri şaşırtıyor.
Son 50 yılın en yoğun kar yağışını alan Samsun’da 1 hafta boyunca dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Son günlerde karlar erimeye başlasa da dondurucu soğuklar devam ediyor. Soğuk havada 5 kafadarın deniz tutkusu görenleri şaşırtıyor. Şafak vakti spor amaçlı denize giren 5 arkadaş doyasıya eğleniyor. Dakikalarca denizde kalan vatandaşlar her seferinde 800’e yakın kulaç atıyor. Aralarında doktor, emekli öğretmen, sağlık çalışanı bulunan vatandaşlar yazkış demeden hemen hemen her gün yüzdüklerini söyleyerek herkesi spora teşvik ediyor.

Yüzmeyi çok sevdiği belirten Özdemir Gültekin, “Bizler kar bekledik. Kar gelince karda denize girmeyi çok istedik. Denizin dalgalı olmasında dolayı giremedik. Şu anda da aynı ekip, hiç ayrılmıyoruz. Denize giriyoruz” dedi.
Sağlıklı olduktan sonra yüzmeye sürekli devam edeceklerini söyleyen Ali Güner, “Bizler Doğupark’ın müdavimleri olarak denize girmeye devam ediyoruz. Gel vatandaş gel diyoruz. Daha fazla vatandaşımızı denizimize ve Doğupark’a bekliyoruz. Samsun için burası bulunmaz bir nimet. Bu işin şubatı, martı, nisanı yoktur. Allah sağlık sıhhat verdikten sonra durmak yok” diye konuştu.
Doktor Ömer Barış Çankaya, “Denize girmek biliyorsunuz bir alışkanlık meselesidir. Bunu herkese tavsiye etmekle olmuyor. Bizler yıllardır Doğupark’ta sporumuzu yapıyoruz. Denize giriyoruz. Bu bir alışkanlıktır. İnsanları spora davet ediyoruz. Mutlaka sabahları yürüyüş yapsınlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Bizler kendimizi alıştırdığımız için bizlere kolay geliyor” şeklinde konuştu.
Emekli öğretmen Ali İlhan ise, “Burada spor yapmak, denize girmek tabi ayrı bir özellik. Doktorumuzun dediği gibi biz alışmışız. Her zaman denizin bu güzelliğinden, buranın havasından faydalanıyoruz. Sabah 05.30'da geliyoruz, 08.30'da gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar denizin dalgalı olmadığı günlerde havanın soğuk olmasına aldırış etmeden denize girmeyi ihmal etmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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