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Eğitim programında 6 bin 418 saat bağlantı kuruldu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı başarıyla tamamlandı

İHA

Eğitim programında 6 bin 418 saat bağlantı kuruldu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı başarıyla tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, “XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nda 6 bin 418 saat bağlantı kurulduğunu, Uzaktan Eğitim Merkezi’nin imkânlarıyla bu eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından hazırlanan ve Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) organize edilen “XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın teorik kısmı, uzaktan eğitimle asenkron olarak tamamlandı.
Teorik dersler sınavı öncesi düzenlenen törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Üniversite Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, HADYEK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız, DEHAM Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, eğitimciler ve programın kursiyerleri katıldı.

Ayyıldız "Deney hayvanları eğitimini, ülkemizde ilk defa böyle kalabalık bir grupla asenkron olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz"
Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız, “Teorik eğitimi tamamladınız, bugün burada bir sınav yapacağız, kursumuzu yıllar öncesinde uzaktan eğitimle yapmayı çok istemiştik. Bu isteğimiz pandemiyle daha da kolaylaştı. Deney hayvanları eğitimini, ülkemizde ilk defa böyle kalabalık bir grupla asenkron olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

6 bin 418 saat bağlantı kuruldu
Ardından söz alan DEHAM Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy eğitimlerde 6 bin 418 saat bağlantı kurulduğunu, Uzaktan Eğitim Merkezi’nin imkânlarıyla bu eğitimi gerçekleştirdiklerini belirtirken UZEM, OMÜSEM ve DEHAM’ın iş birliğinin önemini vurguladı. Prof. Dr. Aksoy, üniversitenin üst yönetiminin özellikle çok desteğini gördüklerini de sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Sancak: "DEHAM, uluslararası kabul gören modelleri uyguluyor"
DEHAM ve HADYEK’ten sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak da deney hayvanlarının bilimsel çalışmalarda kullanımının önemine değinirken, uluslararası kabul gören modellerin uygulanmasını sağlayan DEHAM Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy ve HADYEK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız ile tüm eğitimcilere teşekkür etti. Prof. Dr. Sancak, pandemi ortamında böyle bir çalışmaya katıldıkları için ayrıca katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.

Farklı illerden 130 araştırma
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili genelgesine dayanılarak hazırlanan programa Samsun haricinde; Amasya, Ankara, Artvin, Giresun, İstanbul, Karaman, Kütahya, Niğde, Ordu, Sinop ve Şanlıurfa’dan 130 araştırmacı katıldı.
Programın eğitimcileri arasında Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız, Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, Prof. Dr. Murat Kabak, Prof. Dr. Gülay Çiftçi, Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş, Prof. Dr. Şerife Tütüncü, Prof. Dr. Şinasi Umur, Prof. Dr. Filiz Akdağ, Prof. Dr. S. Sırrı Bilge, Prof. Dr. Bülent Teke, Prof. Dr. Yüksel Terzi, Doç. Dr. Şule Sanal, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu Gölcü, Doç. Dr. Buğra Genç, Doç. Dr. Burcu Onuk, Doç. Dr. Enes Atmaca, Doç. Dr. Leman Tomak, Doç. Dr. Gökhan Arslan, Doç. Dr. Mustafa Uğurlu, Doç. Dr. Ali Tümay Gürler, Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Ertuğrul, Dr. Öğr. Üyesi Emre Özan, Öğr. Gör. Musa Şahin, Arş. Gör. Elif Bağatır, Arş. Gör. Deniz Ersoy, Arş. Gör. Melis Göl, Arş Gör. Sedef Selviler Sizer ve Arş Gör. Dr. Efe Karaca yer aldı.

Sınavda başarılı olan katılımcılar 5 grup hâlinde belirlenen tarihlerde DEHAM’da uygulama eğitimi alacak. Katılımcılar, uygulama sınavında da başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacak.

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