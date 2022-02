Down sendromlu çocuklara özel sinema

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından down sendromlu çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

Down sendromlu çocukların sosyal yönlerini geliştirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gündelik hayatta daha fazla yer edinmelerini sağlamak için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Bu kapsamda, Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Çocuk Evi’nde özel gereksinimli çocuklar için eğlenceli faaliyetler organize ediliyor. Branşında uzman öğretmenlerin çabalarıyla down sendromlu çocuklar hayata kazandırılmaya çalışılıyor.

414 yaş arası öğrenciler için ücretsiz sinema etkinliği organize eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, 15 özel öğrenciyi haftanın 3 günü sinemayla buluşturuyor. Engelsiz Çocuk Evi’nde arkadaşlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşayan öğrenciler, izledikleri animasyon filmleriyle keyifli anlar geçiriyor. Ailelerden bağımsız ilk kez sinema filmi izlemenin mutluluğu gözlerinden okunan çocuklar, sinemaya tekrar gelmek istediklerini ifade etti. Sinema seanslarının, tatilden sonra da serbest zaman etkinliği olarak devam edeceği öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özel gereksinimli çocukların yalnız bırakılmayacağı söyleyerek, eğitim çalışmaları ile eğlence aktivitelerine devam edileceğini ifade etti. Başkan Demir, “Onların sosyalleşmesi ve hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için gerekli tüm desteği vereceğiz” dedi.

