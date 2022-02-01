Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı Sağlık çalışanından yürek ısıtan hareket

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu Samsun'un Canik ilçesinde bir acil tıp teknisyeni(ATT), zorlu hava şartlarında 77 yaşındaki kadını sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Tansiyon rahatsızlığı olan ve kalbinde ritim bozukluğu bulunan 77 yaşındaki Meliha Belik, 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Karlı yolları aşarak Uluçayır Mahallesi'ne giden 112 çalışanları hastaya ulaştı. ATT olarak görev yapan Onur Pehlivan, hastayı sırtına alarak evin merdivenlerinden çıkardı. Akabinde ise ambulansa yetiştirdi. O anın fotoğrafı ise yürekleri ısıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.