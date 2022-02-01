Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüse (Kovid19) yakalandı.

Kovid19’a yakalanan Necattin Demirtaş’ın yokluğunda 12 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı CHP Meclis Üyesi Emre Taha Özyar’ın başkanlığında yapıldı. Meclis Başkanvekili Özyar, meclisin açışından önce başkan Demirtaş ve babasına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri de Başkan Demirtaş'a ve babasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

En kısa zamanda Necattin Demirtaş’ı aralarında görmek istediklerini ifade eden Emre Taha Özyar, “Değerli Başkanımız Necattin Demirtaş, Kovid19 hastalığına yakalandı. Onun için bugün mecliste başkanlık yapamıyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Aldığımız habere göre babası da Kovid19’a yakalanmış. Başkan Demirtaş’ın babasının korona virüsü daha ağır geçirdiğini öğrendik. Başkanımız evde, babası ise hastanede tedavi görüyor. Her ikisine de acil şifalar diliyoruz. Necattin Demirtaş’ı en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tekrardan aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Başkan Demirtaş’ın Kovid19 sürecini evinde geçirdiği, 90 yaşındaki babası Hurşit Demirtaş’ın ise hastalığı ağır geçirdiği ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 8 ayrı maddedeki toplam 102 milyon TL kredi kullanım taleplerinin yer aldığı maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

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