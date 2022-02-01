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Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

İHA

Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesinde 28 Şubat 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evinde ailevi sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan S.S. (35), ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağabeyini bıçakladığı iddia edilen H.S. (32) ise polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan H.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan H.S. 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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