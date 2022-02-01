Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp kaçtı

Samsun’da alkollü sürücü otomobiliyle önde seyir eden otomobile arkadan çarparak kaçtı. Kazada öndeki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 28 AL 188 plakalı otomobil, Muzaffer Önder Parkı önünde 55 BF 991 plakalı otomobile arkadan çarptı. İçinde 3 kişi bulunan öndeki otomobilin sürücüsü çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası durmayan 28 AL 188 plakalı otomobilse olay yerinden kaçmaya başladı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. 55 BF 991’in hafif yaralı sürücüsünün tedavisi ambulans içinde yapıldı. Kazadan sonra kaçan otomobilse Hançerli Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonu önünde durduruldu. Alkolmetre ile yapılan ölçümde sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.

28 plakalı otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Taraflar kazayla ilgili Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü.

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