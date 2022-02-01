Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y. (26), ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken, 2 saldırgan aranıyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-02-01 20:08:35



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