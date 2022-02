Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve Sinema" kampı için Samsun’a gelen üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamp programı kapsamında 10 ilden Samsun’a gelen üniversite öğrencileri hamsi şöleninde doyasıya eğlendi. Horon oynayıp, halay çeken üniversite öğrencileri 100 kilogram hamsiyi 2 saatte tüketti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kış kampları başladı. "İletişim ve Sinema" temalı kampa ev sahipliği yapan Samsun ise 10 ilden 150 üniversite öğrencisini yurtlarda ağırlıyor. Öğrencilere çeşitli etkinlikler sunan Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü, KYK Münevver Ayaşlı Kız Yurdu bahçesinde hamsi şöleni düzenledi. Canlı kemençe ve diğer müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler akabinde ise Karadeniz hamsisinin tadına baktı. Kendilerine çok iyi bakıldığını ifade eden öğrenciler kampın her sene tekrarlanmasını istedi.



“Bizi çok özel hissettiren bir etkinlik oldu”

İzmir’den Samsun’a gelen üniversite öğrencisi Tuğçe Yetkin, “Buraya gerçekten beklentimiz yüksek bir şekilde geldik. Hiçbir şekilde beklentimizin altında bir etkinlikle karşılaşmadık. İkinci günümüzdeyiz ve inanılmaz eğlenceli şekilde geçiyor. Yöresel tanıtım efsane güzel. Burada gerçekten Samsun’dan ve Karadeniz yöresinde olan her şeyi hissedebiliyoruz. Bizimle inanılmaz iyi ilgileniliyor. Odalarımızdan, yemekhanelerdeki sisteme kadar çok güzel düşünülmüş. Bizi çok özel hissettiren bir etkinlik oldu. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler bizim yeni yerler tanımamıza, bilgimize bilgiler katmaya yardımcı oluyor” dedi.



“Etkinlik çok dolu geçiyor”

Her sene kampların tekrarlanmasını isteyen öğrenci Melek Kılınç, “Etkinliğin ikinci günündeyiz ve çok dolu dolu geçiyor. Hatta yoruldum diyebilirim. Ben kesinlikle her yıl bu kampların düzenlenmesini istiyorum. Çok beğendiğim için katılmayı düşünüyorum” diye konuştu.



“Söyleşileri çok beğendim”

Konya’dan Samsun’a gelen üniversite öğrencisi Semiha Şen, “Gerçekten çok memnun kaldım. Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyorum. Gerçekten aktif olduğumu düşünüyorum. Her şeye katılıyorum. Horon teptim ve başardım. Söyleyişleri çok beğendim. Çok memnun kaldım” şeklinde konuştu.



Bir daha olsa tekrar geliriz”

Edirne’den Samsun’a gelen Ayça Dolu ise, “Bu kadar beklemiyordum. Her şey çok güzel geçiyor. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. KYK’ya çok teşekkür ediyoruz. Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz. Sinemaya gidiyoruz, horonlar, halaylar çekiyoruz. Bir daha olsa biz tekrar geliriz” ifadelerini kullandı.



Kış kamplarının ikinci ve üçüncü günü 12 Şubat tarihleri arasında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek. Dostluk ve kardeşlik duygularıyla gerçekleşecek turnuvaya her ili temsilen bir öğrenci katılacak. Yarışmada birinci olan illere kupa verilecek. Kampların dördüncü günü (3 Şubat) “Kamp Temalı BilgiKültür Yarışması” gerçekleştirilecek. Yirmi sorudan oluşan yarışmada sorular, kamp süresince anlatılan konular arasından seçilecek. Her ili temsilen iki ya da üç öğrenciden oluşan takımların katılacağı yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan illere kupa verilecek.

Kamp 4 şubat tarihinde sona erecek.

