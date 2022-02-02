Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu

İHA

Samsun'da kıyı balıkçılarına bin TL ile bin 400 TL arasında destek ödemesi yapılmasına karar verildi.

Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu

Samsun’da kıyı balıkçılarına bin TL ile bin 400 TL arasında destek ödemesi yapılmasına karar verildi.
Deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla, balıkçı gemisi sahiplerine destek verileceği Resmi Gazete’de yayımlanarak açıklanmıştı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu yıl verilecek destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tekne başına bin TL’den başlayıp, 1450 TL’ye kadar destek
2021’de 399 tekne sahibine 496 bin 200 TL destek ödemesi yapıldığının altını çizen İbrahim Sağlam, “2021 yılında Samsun’da 399 adet tekne sahibine 496 bin 200 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Destekleme kapsamında; boyu 0 4,99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri için adet başına bin TL, 5 ila 7,99 metre olanlar için 1250 TL, 8 ila 9,99 metre olanlar için 1350 TL, 10 ila 11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri içinse 1450 TL tutarında destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. 2022 yılı destekleme başvuruları 31 Ocak’ta başlamış olup; desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkililerinin, 25 Mart mesai saati bitimine kadar il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize tebliğ ekinde yer alan ‘geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliğinden yararlanacaklar’ için dilekçe ve anket formu ile şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Anket formunu doldurmayan veya eksik dolduran balıkçılarımızın destekleme ödemesinden faydalanamayacağını belirtir, şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Tarımsal destek bütçesinde 3,2 milyar TL ek bütçe kararı onaylandı
Tarımsal destek bütçesi hakkında da konuşan İbrahim Sağlam, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi, 3,2 milyar TL ek bütçe ilavesiyle 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave ek girdi desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacak olup 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ilave 50 TL/da girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir. Yapılan bu ilave destekle, 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır. Bu artışlar girdi maliyetleriyle sınırlı kalmayıp, bahsi geçen ürünlerle ilgili fark ödemeleri de ayrıca sezon sonunda verim ortalamalarına göre desteklemeler kapsamında hesaplara yatırılacaktır. Bütün bu destekler yanında uyguladığımız yüksek alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve Sinema" kampı için Samsun’a gelen üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a verildiğini açıkladı: “Bu yılın en favori şehri Samsun" “Samsun’da inşallah muhteşem bir TEKNOFEST gerçekleştirmiş olacağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a ...
Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü Korona olduğu için uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemeyince kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü
YEREL HABERLER Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
YEREL HABERLER Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 ...
Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp ...
Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis
Şehit asteğmen kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit asteğmen kabri başında dualarla anıldı
Havza’da projelere 54,1 milyon TL hibe
YEREL HABERLER Havza’da projelere 54,1 milyon TL hibe
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş Kovid-19’a yakalandı İlkadım Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş Kovid-19’a ...
Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı Sağlık çalışanından yürek ısıtan hareket
YEREL HABERLER Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa ...
Müdür Sağlam’dan çiftçilere 'tarım sigortası' uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Sağlam’dan çiftçilere 'tarım sigortası' uyarısı
Oğlunu yolcu edip evine dönerken kazada öldü
YEREL HABERLER Oğlunu yolcu edip evine dönerken kazada öldü
Omicron varyantına aşının etkisi ispatlandı Samsun'da 'omicron' olanların yüzde 95'i hastaneye yatmıyor
YEREL HABERLER Omicron varyantına aşının etkisi ispatlandı Samsun'da ...
Down sendromlu çocuklara özel sinema
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklara özel sinema
Eğitim programında 6 bin 418 saat bağlantı kuruldu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Eğitim programında 6 bin 418 saat bağlantı ...
İlçeleri yakınlaştıran karayolunun yüzde 20'si tamamlandı
YEREL HABERLER İlçeleri yakınlaştıran karayolunun yüzde 20'si ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.