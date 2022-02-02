İlkadım’da 4 bin aileye ‘Hilal Kart’ Hilal Kartlar dağıtılmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’da 4 bin aileye ‘Hilal Kart’ Hilal Kartlar dağıtılmaya başlandı

İHA

İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hilal Kart' projesi ile ihtiyaç sahibi 4 bin aileye içinde 300 TL bulunan kartlar dağıtılmaya başlandı.

İlkadım’da 4 bin aileye ‘Hilal Kart’ Hilal Kartlar dağıtılmaya başlandı

İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Hilal Kart’ projesi ile ihtiyaç sahibi 4 bin aileye içinde 300 TL bulunan kartlar dağıtılmaya başlandı.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 2009 yılında hayata geçirilen Hilal Kart uygulaması, 2014 yılına kadar devam ettirilmişti. 2014 yerel seçimlerinde başkanlığın kaybedilmesinin ardından uygulama son bulmuştu. 2019 yılında tekrar İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş, belediyenin mali durumunu düzelttikten sonra 2022 yılının başında Hilal Kart uygulamasını daha kapsamlı bir şekilde yürürlüğe soktu. Önceden sadece tek bir markette geçen kart, kredi kartı gibi düzenlendi ve her markette geçmesi sağlandı. İhtiyaç sahibi ailelere destek olması amacıyla faaliyete geçirilen kart, alkol ve sigara alışverişine kapatıldı.

"Alkol ve sigara alışverişine kapalı"
4 bin aileyle buluşacak Hilal Kartlar yeni dönemde ilk sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Kovid19’a yakalanan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yerine kartları sahiplerine teslim eden İlkadım Belediyesi Başkanvekili Emre Taha Özyar, şunları söyledi:
“Sosyal belediyecilik adına İlkadım Belediyesi’nin yapmış olduğu ‘Hilal Kart’ uygulamasının içi zenginleşti. Kartın içeriğini daha da genişletilerek tekrardan gündeme getirip, halkımızla buluşturduk. Vakıfbank ile anlaştığımız Hilal Kart'ın limitini ilk etapta 300 TL olarak belirledik. 4 bin aileye ulaşacağımız kartlarımızın ilk dağıtımını bugün gerçekleştirdik. Hilal Kart ile vatandaşlarımız market ya da bakkal fark etmeden POS cihazının geçtiği her yerden alışveriş yapabiliyor. Ailelerimizi bir konuda uyardık. Kart sadece alkol ve sigara alışverişine kapatıldı. Çünkü bu zor gün kartıdır. Sosyal belediyecilik de zor günler için vardır. İlk aşamada 4 bin aileye kart dağıtıyoruz ama gönül 44 bin aileye de bu kartı dağıtmak istiyor. Bunun da zamanla olacağını düşünüyoruz. Bizler karıncanın su taşıması misali bu işin elinden tuttuk ve halkımızın yanındayız. İlk dağıtımları yapılan kartlar umarım ailelere can suyu ve katkı olur. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum.”
Hilal Kartlar, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, ...
Özdemir Bayraktar’ın ismi ‘Samsun Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne verildi
YEREL HABERLER Özdemir Bayraktar’ın ismi ‘Samsun Havacılık ve Uzay ...
Vinçte can pazarı: 1'i ağır 2 işçi yaralı Vincin tepesindeki yaralı işçiler, itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Vinçte can pazarı: 1'i ağır 2 işçi yaralı Vincin ...
Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu
YEREL HABERLER Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu
Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve Sinema" kampı için Samsun’a gelen üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a verildiğini açıkladı: “Bu yılın en favori şehri Samsun" “Samsun’da inşallah muhteşem bir TEKNOFEST gerçekleştirmiş olacağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a ...
Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü Korona olduğu için uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemeyince kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü
YEREL HABERLER Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
YEREL HABERLER Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 ...
Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp ...
Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis
Şehit asteğmen kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit asteğmen kabri başında dualarla anıldı
Havza’da projelere 54,1 milyon TL hibe
YEREL HABERLER Havza’da projelere 54,1 milyon TL hibe
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş Kovid-19’a yakalandı İlkadım Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş Kovid-19’a ...
Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı Sağlık çalışanından yürek ısıtan hareket
YEREL HABERLER Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa ...
Müdür Sağlam’dan çiftçilere 'tarım sigortası' uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Sağlam’dan çiftçilere 'tarım sigortası' uyarısı
Oğlunu yolcu edip evine dönerken kazada öldü
YEREL HABERLER Oğlunu yolcu edip evine dönerken kazada öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.