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Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacak

İHA

Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacak

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hayata geçen “Samsun NİSGEM”in, Samsun’un bir çekim ve cazibe merkezi olarak bölgesindeki diğer illere hizmet sunan yapısını imalat sanayisi alanında da güçlendireceğini ve ilde yapılabilecek yeni yatırımları da destekleyeceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın proje geliştirme ve uygulama sürecinden sorumlu olduğu ve 2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Samsun Valiliği tarafından geliştirilen Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (Samsun NİSGEM) projesi, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hayata geçti.
Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Samsun Valiliği tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülecek proje kapsamında üretim/hizmet sektörlerinde tehlike sınıflarına (meri mevzuata göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli) göre nitelikli işgücünün oluşturulması, var olanın eksiklikler giderilerek niteliğinin artırılması, üretim/hizmet süreçlerine destek olunarak katma değerlerin artırılabilmesi ve uluslararası kabul edilebilirliğe sahip sertifikaların verilebilmesi için gerekli akreditasyon/yetkinin alınması ve işletilmesini amaçlandığını belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun NİSGEM’de tüm bunlara ek olarak ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu ancak örgün ve yaygın eğitim ile karşılanmasında zorluklarla karşılaşılan özel alanlarda da nitelikli mesleki eğitimin verilmesinin planlandığını kaydetti.
18 ay sürecek olan proje ile Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ‘Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi’ kurulması ve bu merkezin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak akredite edilmesinin sağlanacağını dile getiren Vali Dağlı, “Bu kapsamda öncelikli olarak Samsun Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi’nin uluslararası tanınırlığını sağlamak için TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı gereği kalite yönetim sistemi kuruldu ve bu sistem TÜRKAK akreditasyon denetimine hazır hale getirildi. Projede mesleki eğitimde performans ve kalite ölçütleri geliştirilerek mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan ağaç işlerimobilya, makine, metal, otomotiv uygulamalı eğitim atölyelerinin iyileştirilmesi ve yeni makine parkı oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için de çalışmalar devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı, bölgesel çekim merkezi niteliğinde olan şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir programdır. Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitimistihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Proje temel olarak; mevcut uygulamalı mesleki eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve yeni uygulamalı eğitim ortamlarının kurulması yoluyla hem örgün eğitim kapsamında hem de dışındaki bireylerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, özel gereksinimli bireylerin iş hayatındaki rollerinin artırılabilmesi için sertifikasyon çalışmalarının artırılması, kişilerin mesleki bilgi ve becerileri ile yeterliliklerinin tanınması ve ulusal meslek standartları ile uyumlu olacak şekilde belgelendirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artırılması noktalarında müdahaleler öngörmektedir. Samsun NİSGEM’in faaliyete geçmesi ile birlikte Samsun’daki işletmelerimiz mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetini Samsun’dan alabilecektir. Bu sayede belgelendirme hizmetlerine daha hızlı ve daha az maliyetle ulaşılacaktır. Ayrıca çalışanların Samsun NİSGEM’in sunacağı mesleki ve teknik eğitimlerden faydalanması da mümkün olacaktır. Samsun NİSGEM’in kurulması ve yetkilendirilmesi ile birlikte hem Samsun ve çevresinde hem de Karadeniz’deki diğer illerde faaliyet gösteren sanayicilere, iş arayanlara mesleki yeterlilik belgelendirme hizmeti Samsun’da sunulabilecektir. Gerek işgücü arz ve talebi gerekse de sektörel dağılıma göre işletme sayısı ve çalışan sayısı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Samsun NİSGEM’in mesleki yeterlilik belgelendirme hizmeti vereceği imalat sanayi alt alanları ağaç işlerimobilya, metal, otomotiv, makine ve tekstil olarak belirlenmiştir. Samsun NİSGEM’in varlığı, Samsun’un bir çekim ve cazibe merkezi olarak bölgesindeki diğer illere hizmet sunan yapısını imalat sanayisi alanında da güçlendirecek ve ilde yapılabilecek yeni yatırımları da destekleyecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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