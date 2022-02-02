Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te

İHA

Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te

Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi dönüşümünün gerçekleştirileceği Samsun’da “Toybelen Sanayi Sitesi” inşaatının yüzde 25’i tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ise kura çekimi hazırlıklarına başladı. Kurayla sahipleri belirlenecek iş yerleri, esnaflara 2023’te teslim edilecek.
Büyükşehir Belediyesi, Samsun'u şehircilikte daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için her alanda önemli çalışmalara imza atıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hızla yükseldiği kentte, Gülsan Sanayi Sitesi'ni nakledeceği Toybelen Sanayi Sitesi’nde de çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un desteği ile Türkiye’nin deniz manzaralı en modern sanayi sitesini şehre kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, inşaat sürecini de yakından takip ediyor. Temeli geçen yıl atılan ve 700 dönümlük arazi üzerine 1526’sı sanayi, 82’si ise ticari tipi olmak üzere toplamda 1608 iş yerinin yüzde 25’i tamamlandı. Sanayi sitesi 2023’te hak sahiplerine teslim edilerek faaliyete geçecek.
Başvuru sırasında yüzde 10 peşinat vererek işyeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflar için kura heyecanı başladı. Bu yıl içinde yapılacak kura çekimiyle ilgili TOKİ hazırlıklara başladı. Kura tarihi TOKİ tarafından açıklanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından iş yerleri, sahiplerine 2023 yılında teslim edilecek.
Toybelen Sanayi Sitesi projesinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sanayi sitesinin bitimiyle kentin önündeki en büyük engeli ortadan kaldıracaklarını söyledi. Başkan Demir, “Şuan inşaat çalışmaları sürüyor. Sık sık ziyaret ederek gelişmeleri takip ediyoruz. Samsun'u bölgemizin en modern sanayi sitesine, Gülsan esnafımızı planlı ve alt yapısı mükemmel bir sanayi sitesine kavuşturuyoruz. Yeni sanayi sitesi modern, düzenli, temiz ve yeşillikleri bol olan bir yer olacak. Çocuklarına hatta torunlarına miras bırakabilecekleri muhteşem bir yatırım. Katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeni sanayi sitesindeki dükkanların sahiplerini bulabilmesi için kura çekiminde geri sayımın başladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kura çekimi TOKİ tarafından yapılacak. Aldığımız bilgiye göre hazırlıklar da başlıyor. Kura hazırlığı tamamlanınca TOKİ, tarihi açıklayacak. Esnaflarımız da kura ile dükkanlarını belirleyecek. 2023 yılında esnaflarımızın yeni yerlerine geçmesiyle tarihi dönüşüm süreci başlayacak. Taşınmanın ardından sanayi sitesini kamulaştırarak yıkacağız. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorunu da ortadan kalkacak. Orayı Doğupark ile bütünleşen büyük bir projeyle halkımızın nefes aldığı, güzel vakitler geçirecekleri, içerisinde büyük bir Selatin Camisi ve çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir alan haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar ...
Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor" "Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri ...
Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, ...
Özdemir Bayraktar’ın ismi ‘Samsun Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne verildi
YEREL HABERLER Özdemir Bayraktar’ın ismi ‘Samsun Havacılık ve Uzay ...
Vinçte can pazarı: 1'i ağır 2 işçi yaralı Vincin tepesindeki yaralı işçiler, itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Vinçte can pazarı: 1'i ağır 2 işçi yaralı Vincin ...
İlkadım’da 4 bin aileye ‘Hilal Kart’ Hilal Kartlar dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER İlkadım’da 4 bin aileye ‘Hilal Kart’ Hilal Kartlar ...
Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu
YEREL HABERLER Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu
Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve Sinema" kampı için Samsun’a gelen üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a verildiğini açıkladı: “Bu yılın en favori şehri Samsun" “Samsun’da inşallah muhteşem bir TEKNOFEST gerçekleştirmiş olacağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a ...
Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü Korona olduğu için uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemeyince kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü
YEREL HABERLER Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
YEREL HABERLER Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 ...
Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp ...
Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis
Şehit asteğmen kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit asteğmen kabri başında dualarla anıldı
Havza’da projelere 54,1 milyon TL hibe
YEREL HABERLER Havza’da projelere 54,1 milyon TL hibe
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş Kovid-19’a yakalandı İlkadım Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş Kovid-19’a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.