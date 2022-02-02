'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma

İHA

'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma

Kulak Burun Boğaz(KBB) ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, “rinoplasti” ile buruna hem sağlıklı nefes alma hem de daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmanın mümkün olduğunu söyledi.
Burnun şekli ve yüzdeki diğer yapılarla orantısı, estetik görünümü önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Sağlıklı nefes normal burun solunumu ile başlar. Koku alma, karakteristik ses kalitesini koruma ve birçok bedensel işlevin devamı için gereklidir. Burun delikleri ve burun boşluğu ile başlayan üst hava yolunun temel işlevi belirli bir direnç sağlayarak hava geçişini sağlamaktır. Bedensel sağlık ve yaşam kalitesi açısından vazgeçilmezdir” dedi.

Rinoplasti hakkında bilgi veren Tepe, “Burun, yüz bölgesinin şekli, kişinin çehresini büyük ölçüde değiştirebilecek oldukça kritik bir alan da görüntü oluşturmaktadır. Yüz travmaları sonucu en fazla etkilenen bölge de burundur. Zaman içinde şekil değiştirebilen burun, yaş ilerledikçe büyür, sarkar ve cilt kalınlaşır. Kırılma ve kayma sonucu şekil bozuklukları yanında burun tıkanıklığı gelişmektedir. Bu anlamda buruna daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmak amacı ile yapılan cerrahi işleme burun estetik ameliyatı ya da ‘rinoplasti’ denilmektedir” diye konuştu.
Opr. Dr. Davut Tepe şu bilgileri verdi:
“Günümüzde burun estetiği ameliyatı, uygulanan tekniklerin gelişmişliği sayesinde son derece başarılı sonuçlar veren, olumlu sonuçları ile yüz güldürücü olan kozmetik ameliyatlardan birisi haline gelmiştir. Sadece kozmetik olarak değil burun estetiği, genellikle solunum süreçlerinde de meydana gelen ve yaşam kalitesini düşüren güçlüklerin de üstesinden gelinmesi için oldukça güçlü bir yöntemdir. Burun estetiği, genellikle solunum süreçlerinde meydana gelen ve yaşam kalitesini düşüren güçlüklerin üstesinden gelinmesi için oldukça güçlü bir yöntem olduğunu da ifade etmek gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerde “02.02.2022” yoğunluğu
YEREL HABERLER Belediyelerde “02.02.2022” yoğunluğu
Samsun’da 'parkomat' uygulaması kaldırıldı Başkan Demir: “1 Şubat itibarıyla uygulama kalkmıştır”
YEREL HABERLER Samsun’da 'parkomat' uygulaması kaldırıldı Başkan ...
Samsun manda varlığında Türkiye’de 1. sırada Manda yetiştiriciliği ve ıslahı proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun manda varlığında Türkiye’de 1. sırada Manda ...
Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar ...
Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar ...
Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor" "Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri ...
Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, ...
Özdemir Bayraktar’ın ismi ‘Samsun Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne verildi
YEREL HABERLER Özdemir Bayraktar’ın ismi ‘Samsun Havacılık ve Uzay ...
Vinçte can pazarı: 1'i ağır 2 işçi yaralı Vincin tepesindeki yaralı işçiler, itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Vinçte can pazarı: 1'i ağır 2 işçi yaralı Vincin ...
İlkadım’da 4 bin aileye ‘Hilal Kart’ Hilal Kartlar dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER İlkadım’da 4 bin aileye ‘Hilal Kart’ Hilal Kartlar ...
Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu
YEREL HABERLER Kıyı balıkçılığı desteklemeleri belli oldu
Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve Sinema" kampı için Samsun’a gelen üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine ‘hamsi şöleni’ "İletişim ve ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a verildiğini açıkladı: “Bu yılın en favori şehri Samsun" “Samsun’da inşallah muhteşem bir TEKNOFEST gerçekleştirmiş olacağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in neden Samsun’a ...
Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü Korona olduğu için uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemeyince kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü
YEREL HABERLER Uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
YEREL HABERLER Bafralı çocuklara karne tatilinde tiyatro hediyesi
Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 ...
Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 15 yıl 7,5 ay hapis
Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Samsun’da alkollü sürücü otomobile arkadan çarpıp ...
Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.