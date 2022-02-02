'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma

Kulak Burun Boğaz(KBB) ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, “rinoplasti” ile buruna hem sağlıklı nefes alma hem de daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Burnun şekli ve yüzdeki diğer yapılarla orantısı, estetik görünümü önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Sağlıklı nefes normal burun solunumu ile başlar. Koku alma, karakteristik ses kalitesini koruma ve birçok bedensel işlevin devamı için gereklidir. Burun delikleri ve burun boşluğu ile başlayan üst hava yolunun temel işlevi belirli bir direnç sağlayarak hava geçişini sağlamaktır. Bedensel sağlık ve yaşam kalitesi açısından vazgeçilmezdir” dedi.



Rinoplasti hakkında bilgi veren Tepe, “Burun, yüz bölgesinin şekli, kişinin çehresini büyük ölçüde değiştirebilecek oldukça kritik bir alan da görüntü oluşturmaktadır. Yüz travmaları sonucu en fazla etkilenen bölge de burundur. Zaman içinde şekil değiştirebilen burun, yaş ilerledikçe büyür, sarkar ve cilt kalınlaşır. Kırılma ve kayma sonucu şekil bozuklukları yanında burun tıkanıklığı gelişmektedir. Bu anlamda buruna daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmak amacı ile yapılan cerrahi işleme burun estetik ameliyatı ya da ‘rinoplasti’ denilmektedir” diye konuştu.

Opr. Dr. Davut Tepe şu bilgileri verdi:

“Günümüzde burun estetiği ameliyatı, uygulanan tekniklerin gelişmişliği sayesinde son derece başarılı sonuçlar veren, olumlu sonuçları ile yüz güldürücü olan kozmetik ameliyatlardan birisi haline gelmiştir. Sadece kozmetik olarak değil burun estetiği, genellikle solunum süreçlerinde de meydana gelen ve yaşam kalitesini düşüren güçlüklerin de üstesinden gelinmesi için oldukça güçlü bir yöntemdir. Burun estetiği, genellikle solunum süreçlerinde meydana gelen ve yaşam kalitesini düşüren güçlüklerin üstesinden gelinmesi için oldukça güçlü bir yöntem olduğunu da ifade etmek gerekir.”

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