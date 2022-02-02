Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'



Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Yıldırım (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, AFAD kavşağında otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Yıldırım, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yıldırım'a pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-02-02 15:59:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.