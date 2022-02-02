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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç: “İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı”

İHA

Başkan Kılıç: “İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Gecegündüz demeden karla mücadele çalışması yürüttük. Hepimizin tek ortak hedefi var. O da Bafra halkına hizmet etmektir” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, başta kar temizleme çalışmaları olmak üzere ilçede fedakârca çalışan belediye personeli ile bir araya gelerek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kılıç, geçen günlerde Bafra’da meydana gelen yoğun kar yağışı sırasında ve sonrasında şehrin her bölgesinde kar ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların günlük yaşantısının olumsuz yönde etkilenmemesi için gayret gösteren Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde çok sayıda personelle bir toplantı yapan Başkan Kılıç, kar ve buz temizliği konusunda çok büyük özveri ile çalışan personellerini tebrik etti.
Başkan Kılıç, “Geçtiğimiz hafta, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bafra’mızda da yoğun bir kar yağışı ile geçti. İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Mahallelerimizde karın olumsuz etkilerini gidermek, kapanan güzergâhların açılmasını sağlamak, araç ve yaya ulaşımının sorunsuz bir şekilde yapılması için gecegündüz demeden çalışma yürüttük” diye konuştu.
“Bizler büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde başarı ve buna bağlı olarak birlik ve beraberlik var” diyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç sözlerini şöyle tamamladı:
“Hepimizin tek ortak hedefi var. O da Bafra halkına hizmet etmektir. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun çok büyük yol kat ettik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize en iyi şekilde hizmet için de hepimiz seferber olacağız ve arzulanan Bafra için çalışacağız. Ayrımcı değil bütünleştirici ve birleştirici olacağız. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum.”

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