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Samsun Valiliği: "Atatürk Anıtı’na urgan bağlayan 2 kişi yakalandı"

İHA

Samsun Valiliği: "Atatürk Anıtı’na urgan bağlayan 2 kişi yakalandı"

Samsun Valiliği, Atatürk Anıtı’na urgan bağlayarak yapılan saldırının faili iki kişinin yakalandığını açıkladı.
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı’na urgan bağlanarak saldırıldı. Saat 08.15 sıralarında Atatürk Parkı’na gelenler Onur Anıtı'ndaki atın ayak kısmına bağlanmış bir halat olduğunu gördü. Durumun ihbar edilmesiyle emniyet ekipleri harekete geçti. Anıt ve çevresinde güvenlik kamerası, görgü tanığı, parmak izi araştırması yapıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Onur Anıtı’na çıkarak bağlı bulunan urgan ve çelik halatı keserek delil torbasına koydu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Atatürk Parkı’na gelerek bilgi aldı.
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir” dedi.
Olayı duyarak anıta gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ise “Gerçekten çok üzgünüz. Duyar duymaz buraya geldim. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu anıt Samsun halkının Atatürk’e bir borcudur. Gerçekten Samsun’un onuru bir anıttır. Büyük yarışmalar yapılmış gelmiş kurulmuş bu anıta bugün bir saldırı oldu” ifadelerini kullandı.

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