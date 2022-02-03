Samsun'un gündemi: OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'un gündemi: OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022

İHA

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'22) ve TEKNOFEST 2022 gibi iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşayan Samsun'un en önemli dinamiklerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) hazırlıklar bütün titizliğiyle devam ediyor.

Samsun'un gündemi: OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’22) ve TEKNOFEST 2022 gibi iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşayan Samsun’un en önemli dinamiklerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) hazırlıklar bütün titizliğiyle devam ediyor.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal, ziyaret dizisi vesilesiyle beraberindeki Rektör Danışmanı Ekrem Altan’ın eşliğinde Samsun Milletvekili ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Merkezi’ndeki ziyarette Rektör Ünal, Samsun’un; bütün bileşenleri ile OKAF’22 ile TEKNOFEST 2022’ye yoğunlaştığını belirterek kentin bu anlamda bir çekim gücü yakaladığına dikkat çekti. TEKNOFEST 2022 ile Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu tarihî fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Rektör Ünal “Samsun’un dokusunu, kültürünü ve el emeği ile göz nurunu hep birlikte gözler önüne sermek zorundayız. Aynı şekilde OMÜ olarak TEKNOFEST’te bütün potansiyel ve kazanımlarımızla kendimizi göstermeliyiz. Elimizden geleni yapacağız, nitekim iyi bir takım kurduk ve her tarafa ulaşmak istiyoruz” dedi.

Karaaslan: “Samsun, görevini layıkıyla yerine getirecek”
Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Samsun’un gerek ulusal gerekse de uluslararası etkinliklerin ev sahipliğini başarıyla kotardığına dikkat çekerken OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022’de de görevini ve üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceğini dile getirdi.

“TEKNOFEST’te bütün gözler Samsun’a çevrilecek”
TEKNOFEST 2022’de bütün gözlerin Samsun’a çevrileceğini vurgulayan Karaaslan, geçen sene İstanbul’da düzenlenen yarışmalarda ‘Orta İritifa Roket’ kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan OMÜ ve Samsun Üniversitesi öğrencilerinden kurulu Tanyeli Roket Takımı başta olmak üzere Samsun merkezli elde edilen derecelerin takdire şayan olduğuna işaret ederek festivalin Samsun ve Karadeniz açısından büyük kazanımlara kapı aralayacağına inandıklarını ifade etti.
Gösterilen misafirperverlik için şükranlarını bildiren Rektör Ünal, ziyaret sonunda Çiğdem Karaaslan’a, adının yazılı olduğu OMÜ işlemeli duvar saatini hediye etti.

Rektör Ünal’dan TİHEK Başkanı Kılıç’a ziyaret
Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ı ziyaret etti. TİHEK’te gerçekleşen görüşmede Rektör Ünal ve TİHEK Başkanı Kılıç, Üniversite ile TİHEK arasında yapılan iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. TİHEK Başkanı Kılıç, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür ederken görüşme hediye takdimiyle son buldu.
Daha önce imzalanan iş birliği protokolü ile insan haklarını merkeze alan toplumsal bir yapının inşa edilmesi için iki kurum tarafından ortak projelerin geliştirilmesi hedeflenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir: “Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz” “106 tane halk otobüsünü devre dışı bırakarak C plakasına kaydırdık” “Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak” “Güvenlik görevlisi sayısı 130’dan 30’a inecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Raylı sistemde daha verimli bir ...
Yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı
YEREL HABERLER Yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga ...
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı/ ...
Korona salgınına rağmen karaciğer nakilleri devam ediyor OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 34 kez başarılı nakil gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Korona salgınına rağmen karaciğer nakilleri devam ...
Samsun Valiliği: "Atatürk Anıtı’na urgan bağlayan 2 kişi yakalandı"
YEREL HABERLER Samsun Valiliği: "Atatürk Anıtı’na urgan bağlayan 2 ...
Okul Merkezli Gelişim Projesi’nde ikinci aşamaya geçiliyor
YEREL HABERLER Okul Merkezli Gelişim Projesi’nde ikinci aşamaya ...
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu
Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını ...
Bisikletliler Kızılırmak Deltası'na pedal çevirdi
YEREL HABERLER Bisikletliler Kızılırmak Deltası'na pedal çevirdi
Samsun’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun’da şüpheli ölüm
Başkan Kılıç: “İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar ...
Uzaklaştırmasının bittiği gün karısını öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırmasının bittiği gün karısını öldüren koca ...
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin ...
Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ile annesi tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ile ...
Tacizci, İnterpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Tacizci, İnterpol ve Türk polisinin ortak ...
'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma
YEREL HABERLER 'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma
Belediyelerde “02.02.2022” yoğunluğu
YEREL HABERLER Belediyelerde “02.02.2022” yoğunluğu
Samsun’da 'parkomat' uygulaması kaldırıldı Başkan Demir: “1 Şubat itibarıyla uygulama kalkmıştır”
YEREL HABERLER Samsun’da 'parkomat' uygulaması kaldırıldı Başkan ...
Samsun manda varlığında Türkiye’de 1. sırada Manda yetiştiriciliği ve ıslahı proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun manda varlığında Türkiye’de 1. sırada Manda ...
Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar ...
Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar ...
Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor" "Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri ...
Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, Samsun’da uygulamalı mesleki eğitim ortamının iyileştirilmesine ve mesleki eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi yoluyla kentsel istihdamın artmasına katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Samsun NİSGEM Projesi Samsun NİSGEM Projesi, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.