'Aşırı margarin tüketmek meme kanseri riskini artırabilir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Aşırı margarin tüketmek meme kanseri riskini artırabilir'

İHA

Meme kanseri riskinin 50 yaşından sonra arttığını vurgulayan Genel Cerrahi ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, "Annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi, hiç doğum yapmamış olmak, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi, geç menopoza girmek, yetersiz beslenme, doymamış yağları (margarinleri) aşırı tüketmek ve fazla kilo meme kanseri riskini tetikleyen faktörler arasındadır" dedi.

'Aşırı margarin tüketmek meme kanseri riskini artırabilir'

Meme kanseri riskinin 50 yaşından sonra arttığını vurgulayan Genel Cerrahi ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, “Annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi, hiç doğum yapmamış olmak, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi, geç menopoza girmek, yetersiz beslenme, doymamış yağları (margarinleri) aşırı tüketmek ve fazla kilo meme kanseri riskini tetikleyen faktörler arasındadır” dedi.
Meme kanserinin dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak bilindiğini ifade eden Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi ve Onkoloji Cerrahisi Kliniği’nden Prof. Dr. Serdar Yol, hastalığın en çok 4050 yaş ve sonrasında ortaya çıktığının altını çizdi.
Meme kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de gelişen teknoloji, değişen yaşam koşulları, çalışma şartları, yetersiz beslenme ve kilo gibi birçok etkenin bu hastalığa yol açabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Serdar Yol, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Hiç doğum yapmamak riski artırıyor
Meme kanseri için kesinleşmiş risk faktörlerini sıralayan Prof. Dr. Serdar Yol, “Yaşın ileri olması (4555 yaş arası en sık görülen yaş aralığıdır, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar), annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi veya annenin her iki memesinde de meme kanseri olması, hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumunu 35 yaşın üstünde yapmak (20 yaş altında doğum yapanlarda meme kanseri daha az görülür), emzirememek, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi, geç menopoza girmek (55 yaş üstü), menopoz sonrası dönemde gelişen şişmanlık, yumurtalık ya da rahim kanseri olmak, beslenmede doymamış yağların aşırı kullanımı (margarinler) meme kanseri riskini artırıyor” diye konuştu.

En sık 50 yaş üzerinde görülüyor
Meme kanserinin en sık 50 yaş üzerinde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Yol, şu bilgileri paylaştı:
"Meme kanserine en sık 50 yaş üzeri kadınlarda rastlanır ancak bu gençlerde meme kanseri olmayacağı anlamına gelmez. 20 yaş itibari ile kişinin ayda bir kendisinin, yılda bir doktorunun yapmış olduğu muayene çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır. Günümüzde meme kanseri belirtilerinin çoğu kişinin kendisi tarafından bulunuyor. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içinde rahatça oynatılamıyor. Memede veya koltuk altında ele gelen kitle (sertlik, şişlik), meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu, meme başı derisinde değişiklikler (soyulma, kabuklanma), meme cildinde yara veya kızarıklık, meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü), memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.), bu belirtilerden en az biri var ise hemen doktora gösterilmesi gerekmektedir."

Tedavisi mümkün
Erken tanının meme kanserinde yaşamı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yol, “Erken tanı sayesinde günümüzde meme kanserinden ölümler yarıya inmiştir” dedi. Meme kanserinin tedavi yöntemlerinden de bahseden Prof. Dr. Yol, "Meme kanseri tespit edilmiş hastaların kanserin boyutuna göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Erken dönemde gelen hastaların tedavisinde memesinin tamamı alınmamakta, sadece tümörlü kısım etrafındaki sağlam doku ile çıkartılmaktadır. Eğer koltuk altında yayılma varsa, tedaviye radyoterapi veya kemoterapi ilave edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da KETEM sayısı 6’ya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsun'da KETEM sayısı 6’ya çıkıyor
Başkan Demir: “Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz” “106 tane halk otobüsünü devre dışı bırakarak C plakasına kaydırdık” “Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak” “Güvenlik görevlisi sayısı 130’dan 30’a inecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Raylı sistemde daha verimli bir ...
Yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga şaşırttı
YEREL HABERLER Yeşilde yaya geçidinden yürüyerek geçen karga ...
Samsun'un gündemi: OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022
YEREL HABERLER Samsun'un gündemi: OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı/ ...
Korona salgınına rağmen karaciğer nakilleri devam ediyor OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 34 kez başarılı nakil gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Korona salgınına rağmen karaciğer nakilleri devam ...
Samsun Valiliği: "Atatürk Anıtı’na urgan bağlayan 2 kişi yakalandı"
YEREL HABERLER Samsun Valiliği: "Atatürk Anıtı’na urgan bağlayan 2 ...
Okul Merkezli Gelişim Projesi’nde ikinci aşamaya geçiliyor
YEREL HABERLER Okul Merkezli Gelişim Projesi’nde ikinci aşamaya ...
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu
Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını ...
Bisikletliler Kızılırmak Deltası'na pedal çevirdi
YEREL HABERLER Bisikletliler Kızılırmak Deltası'na pedal çevirdi
Samsun’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun’da şüpheli ölüm
Başkan Kılıç: “İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “İlçemiz son 50 yılın en yoğun kar ...
Uzaklaştırmasının bittiği gün karısını öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırmasının bittiği gün karısını öldüren koca ...
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin ...
Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ile annesi tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ile ...
Tacizci, İnterpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Tacizci, İnterpol ve Türk polisinin ortak ...
'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma
YEREL HABERLER 'Rinoplasti' ile sağlıklı nefes alma
Belediyelerde “02.02.2022” yoğunluğu
YEREL HABERLER Belediyelerde “02.02.2022” yoğunluğu
Samsun’da 'parkomat' uygulaması kaldırıldı Başkan Demir: “1 Şubat itibarıyla uygulama kalkmıştır”
YEREL HABERLER Samsun’da 'parkomat' uygulaması kaldırıldı Başkan ...
Samsun manda varlığında Türkiye’de 1. sırada Manda yetiştiriciliği ve ıslahı proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun manda varlığında Türkiye’de 1. sırada Manda ...
Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar ...
Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.