Hollanda'dan gelip Samsun'daki bedensel engellilere akülü sandalye dağıttı

Hollandalı iş adamı Samsun’a gelerek Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerindeki bedensel engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıttı.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun’a gelen Hollandalı medikal ürünler üreticisi iş adamı Ron Gezelle, Türkiye’deki ticaret paydaşı Olgun Aydoğan’la birlikte Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinden bedensel engellileri evlerinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Tekkeköy ilçesinde Dursun Kıllı ve Kazım Kıllı'ya tekerlekli sandalyeleri verildi. Tekerlekli sandalyesi kırk olduğu için evden rahatça çıkamayan Kazım Kıllı yeniden gezebilecek olmanın sevincini yaşadı.

Daha sonra Tekkeköy ilçesinde bir köye yola çıkıldı. Fakat yüksek rakımdaki köye ulaşmak kolay olmadı. Otomobilin direksiyonuna geçen Ron Gezelle ve beraberindekiler ne yapsalar olmayınca farklı bir yol deneyerek köye ulaştı. Burada en büyük hobisi kitap okumak olan bedensel engelli Şeker Pala için özel olarak hazırlanan sandalye de teslim de edildi. Şeker Pala üzerinde kitap okuyabileceği bir masa yer alan tekerlekli sandalyeyi çok beğendi. Diğer 2 kardeşi de akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Ayşe Pala, "Ben dikiş dikiyorum kardeşim Şeker, kitap okuyarak zamanını geçiriyor. Bu hediyeler için çok teşekkür ederiz" dedi.



"Manevi haz aldım”

Ron Gezelle, “İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Benim Türkiye ile ilgili çok iyi pozitif deneyimlerim oldu. Buradaki Olgun gibi insanlarla organizasyon yapmak, insanlara yardım etmek ve karşılığında insanların bizi sıcak sevgi ile kucaklamaları, bize yiyecek içecek ikram etmeleri aldığım en büyük mutluluk. Bu insanların aileleri birbirini koruyor, destek oluyor. Bu çok güzel bir şey. Benim Türkiye ile iş kontağım hep vardı. Ama gerek Olgun ve cemiyet içerisinde de ekstra katkıda bulunarak manevi haz aldım” dedi.

Olgun Aydoğan, “Ron Gezelle, Hollanda’dan geliyor. Daha önce Türkiye’ye birçok tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Hatta yakın zamanda Karabağ’daki gaziler için bir tır tekerlekli sandalye gönderdi. Samsun’da böyle bir ihtiyaç olmuştu. Kardeşlerimizin bir talebi olmuştu. Tekerlekli sandalyeleri gönderdi ve bizzat kendisi gelip tekerlekli sandalyeleri dağıtmak istedi. Sosyal sorumluluk projeleriyle içli dışlı bir insan. Devamını da getireceğinin sözünü aldık. Kendisi ayrıca Bedensel Engelliler Tenis Milli Takımı’nın sponsorluğunu da yapıyor” diye konuştu.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik ise, “Ron Gezelle firmasıyla bizim tekerlekli sandalye tenisinin sponsorlarından. Sadece sandalye bağışlamakla yetinmiyor bu kardeşlerimizin spor yapmasında da katkısı var. Spor sandalyesi ve doğudaki kardeşlerimizin turnuvaya katılımıyla alakalı destekleri oluyor. Buraya geldiğini duyunca bizde sevincine ortak olmak istedik. Ben de Ankara’dan gelerek Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu adına katıldım. Burada da müjdeli bir haber aldık. Bir sporcumuzun günlük sandalyesini yanında hediye olarak getirmiş. Onu da Ankara’da sporcumuza teslim edeceğiz. O da ayrı bir sevinç oldu” şeklinde konuştu.

Ziyaretlere BemBirSen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli de eşlik etti.

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