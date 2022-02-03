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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

İHA

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ö.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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