Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı (2)



SALDIRIYA TEPKİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırıya, siyasi partiler de tepki gösterdi. Anıt önünde ilk olarak CHP ve İYİ Parti üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplandı. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Valilikten yapılan açıklamada 2 kişinin yakalandığı ve sorgularının devam ettiğini öğrendik. Bu işin altında kimler var, merak ediyoruz. Bu iş bize göre iki meczubun kurduğu oyun değildir. CHP olarak bu oyunun içinde kimler varsa bir an önce açığa çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ise "Milletimizin değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'daki, Türkiye´miz ile özdeşleşmiş anıtına yapılan saldırı nedeniyle buradayız. Bu yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Samsun, Cumhuriyet meşalesinin yakıldığı, milli mücadelenin başladığı şehirdir. Bu şehre hiçbir şekilde leke getirtmeyeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra anıt önünde bulunanlar, el ele vererek, insan zinciri oluşturdu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de akşam saatlerinde anıtta nöbet tutacaklarını söyledi.

'BU ÇOK AÇIK PROVAKASYONDUR'

AK Parti, MHP ve BBP temsilcileri de anıtın önüne gelerek ortak açıklama yaptı. Grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek "Bu çok açık bir provokasyondur. Milli mücadelemizin başladığı yer olan, kurtuluş meşalesinin yandığı Samsun'umuzdaki Onur Anıtı, tüm Türkiye'nin kurtuluş sembolüdür. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesimin, kendisini bu millete ait hisseden herkesin ortak değeridir. Böyle bir değere, böylesi bir simgeye yapılan bu menfur saldırı hepimize yapılmıştır. Şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Toplumsal barışımızı, iç huzurumuzu bozmak isteyen müptezellerin hak ettikleri cezayı bulacaklarını ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun, meşale bir şehirdir. Bu şehri, bu ve benzeri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2022-02-03 17:26:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.