Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı (3)

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor. 2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU

2022-02-03 22:21:45



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