Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı (4)



ANIT ÖNÜNDE NÖBET BAŞLADI

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı. Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, beklemeye başladı. İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARABarış BUDANOĞLU

2022-02-03 23:13:04



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