Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzin Odabaş idaresindeki 52 BE 940 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Güzin Odabaş, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.