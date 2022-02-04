Başsavcılıktan 'Onur Anıtı saldırısı' açıklaması Zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Onur Anıtı’na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “3 Şubat tarihinde Samsun ilimizde bulunan Onur Anıtı’na karşı gerçekleşen çirkin saldırı ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, şüpheliler 3 Şubat tarihinde kısa sürede tespit edilip gözaltına alındıkları, bu menfur saldırı ile ilgili kapsamlı olarak araştırma yapılıp deliler toplanmış olup akabinde şüpheliler 4 Şubat tarihinde 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdir” denildi.

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