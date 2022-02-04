Samsun’un 6 ilçesinde nüfus arttı En çok yabancı nüfus barındıran 5. il Samsun

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2021 sonuçlarına göre Samsun’un 6 ilçesinde nüfus arttı, 11 ilçesinde azaldı.

TÜİK verilerine göre, 2020’de 1 milyon 356 bin 79 olan Samsun’un nüfusu 15 bin 195 kişi artarak 1 milyon 371 bin 274 kişiye yükseldi. Atakum, Çarşamba, İlkadım, Kavak, 19 Mayıs ve Tekkeköy ilçelerinde nüfus arttı. Diğer ilçelerde azaldı.

Samsun’un barındırdığı yabancı nüfus 2020’de 28 bin 204’ken 2021’de 39 bin 912’ye çıktı. Samsun 2020’de en çok yabancı nüfus barındıran 7. ilken, 2021’de 5. il oldu. Samsun’un yabancı nüfusunun 9 ilçenin nüfusundan daha büyük olarak görüldü.

İlin nüfus yoğunluğu da arttı. 2020’de kilometrekareye düşen kişi sayısı 149,3’ken, 2021’de 150,97’ye yükseldi.

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