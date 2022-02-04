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Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı

İHA

Sinop'ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Kavgada 2 kişiyi öldüren şahıs hastanede gözaltına alındı

Sinop’ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bugün İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D. arasında kavga çıktı. Kavgada amca ve yeğeni tabancayla vurarak yaralayan Tuncay D., kendisi de darp sonucu kafasından yaralandı. Ambulansla Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim K. ve Şerafettin K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu yaralanan katil zanlısı Tuncay D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Tuncay D. için Samsun polisi ve Sinop polisi hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuncay D., hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracı ile Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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