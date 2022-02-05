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Yurdum insanından şaşırtan talepler: “Kel ilacı yardımınız var mı?” “Bugün deniz dalgalı mı?”, “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi ilginç istekler belediye çözüm merkezi çalışanlarını şaşırtıyor

İHA

Yurdum insanından şaşırtan talepler: “Kel ilacı yardımınız var mı?” “Bugün deniz dalgalı mı?”, “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi ilginç istekler belediye çözüm merkezi çalışanlarını şaşırtıyor

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayan vatandaşların “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi ilginç talepleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor.
Vatandaşın belediyeye gitmeksizin bir telefonla sorunlarını iletip, işlerini çözüme kavuşturduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'nde operatörler ile vatandaşlar arasında yaşanan bazı diyaloglar güldürüyor. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren merkez, “Bugün deniz dalgalı mı?”, “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi talep ve sorularla karşılaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi hattı, yaşadıkları sorunlara çözüm arayan vatandaşların dert ortağı oluyor. Telefon faturası yüksek gelenlerden “Kel ilacınız var mı?” diye soranlara, arkadaşının telefon numarasını öğrenmek isteyenlerden “Bugün deniz dalgalı mı?” diye soranlara varıncaya kadar ilginç ve gülümseten çağrıları alan merkez çalışanları, ayda ortalama 13 bin kişiye cevap veriyor. Merkez sayesinde gelen talep ve şikayetler en kısa sürede sonuçlandırılırken, Büyükşehir Belediyesi hizmet ağı dışında kalan sorunlar da ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

“Kel ilacı yardımınız var mı?’ diye bile aradılar”
Aynı zamanda bir kriz yönetim merkezi görevi de gören Çözüm Merkezi Birimi, CBS sistemi üzerinden vatandaşlardan 12 ayda alınan 228 bin 334 başvurunun yüzde 95’ine, 375 bin 302 çağrının ise yüzde 100'üne anında cevap verdi. İlginç talep ve isteklerle karşılaştıklarını dile getiren Çözüm Merkezi İdari Amiri Rümeysa Tulum, “Kel ilacı yardımınız var mı?’ diye arayan bile oldu. İlk duyduğumuzda şaka sandık ama ciddi ciddi vatandaşımız böyle bir yardımın yapılıp yapılmadığını sordu. Gülümseten bu isteğe de tabii ki uygun bir şekilde geri dönüş yaptık. Bunun dışında yüksek gelen telefon faturası ile ilgili ne yapması gerektiği konusunda yardım isteyenlerden arkadaşının telefon numarasını öğrenmek isteyenlere ve ‘Deniz dalgalı mı?’ diye soranlara varıncaya kadar çağrılar aldık. Aldığımız her çağrı ilginç talep bile olsa vatandaşlarımızın sorunlarını dikkatle dinleyerek kayıt altına aldık. Gülümseten isteklere de uygun bir dille geri dönüş yaptık. Sorunların Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olup olmamasına bakmaksızın her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya çalıştık” dedi.

“Her talebe hassas yaklaşıyoruz”
Haftanın 7 günü Çözüm Merkezi'nin aranabileceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çözüm Merkezi'nin hızlı ve pratik şekilde sıkıntılara çözüm bulduğunu ifade etti. Ayda ortalama 13 bin başvurunun yapıldığını belirten Başkan Demir, "Çözüm Merkezi çalışanlarımıza çok ciddi bir eğitim verdik. Çünkü bizim en önemli uç noktamızda çalışıyorlar. Bu samimiyet artıkça, belediyemizin gönül olma, sorunları yerine getirme performansı ile başka başka şeyler gelişmeye başladı. Bununla ilgili mesela ‘deniz bugün dalgalı mı?’ Vatandaş denize giderek bakmıyor, belediyeye soruyor. Arkadaşlarımız belediyeyi ilgilendiren konuları kendi birimlerimize, diğerlerini de ilgili birimlere aktarıyor. Tüm birimlerimiz sorunlara hızlı müdahale etme noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergiliyor. Kedisini bir yerden bir yere taşıtmak isteyenler oluyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede sonuçlandırmaya gayret ediyoruz. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var” diye konuştu.
Başkan Demir açıklamasını şöyle tamamladı:
“Vatandaşlarımıza en hızlı ve kolay ulaşım kanallarını sunmaya çalışıyoruz. Samsun olarak 1 milyon 350 bin kişilik büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinden, huzurundan, rahatından, konforundan, ulaşımından, sağlıklı yaşamasından, kısaca her şeyinden biz sorumluyuz. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu kulak ardı etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Tek amacımız hizmetin kısa sürede verilmesi ve halkımızın mutluluğudur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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