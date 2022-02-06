İki şanslı kedi: Mayıs ve Zeytin Biri makamda biri gümüşlerin üzerinde yaşıyor

– Samsun’un en şanslı kedileri Mayıs ve Zeytin. Biri belediye başkanlığı makamında gününü geçirirken, diğeri gümüşlerin üzerinde uyuyor.



Büyükşehir'deki Mayıs

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye bünyesinde hizmet veren Kedi Kasabası sakinlerinden yavru bir kediyi sahiplendi. ‘Mayıs' ismini verdiği kedi, makama gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Makamında özel bir yer tahsis ettiği 10 aylık kediye 'Mayıs' ismini veren Başkan Demir, günün yorgunluğunu da onunla oynayarak gideriyor. Makamda çalışırken, masası üzerinde dolaşan, başkanlık katında özgürce gezen kedi başkanlık makamının maskotu haline geldi.

Başkan Mustafa Demir, “Belediyemiz bünyesindeki Güçten Düşmüş Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi’nden henüz yavruyken aldık. Buraya ve bana da iyice alıştı. Masanın üzeri onun meskeni oldu. Sabah geldiğimde benim karşılıyor, sonra masaya zıplıyor. Zeki ve hareketli bir hayvan, çokça da ilgi istiyor. Çalışırken belgelerin üzerine yatıp ilgi bekliyor. Gelen misafirleri de benimle birlikte karşılıyor” dedi.



Gümüşçüdeki Zeytin

Samsun’da gümüşçünün sokakta bulup sahip çıktığı kedi ise esnafların göz bebeği oldu. İş yerinde de türlü yaramazlıklar yapan ve Zeytin isimli kedi, gümüşten takıların sergilendiği vitrinin içine girerek uyuyor. Annesinin terk ettiği yavru kediye gümüşçü Birsen Kurt ve yanında çalışan Songül Akgün sahip çıktı. Kedi zamanla büyüyerek insanlara alışırken çevredeki arastanın da sevgilisi oldu. Zamanının çoğunu gümüşçü dükkanında geçiren Zeytin, dükkanda sıcak su torbası üzerinde uyuklamayı seviyor. Zaman zaman da takıların sergilendiği vitrini mesken ediyor. Vitrinde gümüşlerin üzerinde uyuyan kedi, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Birsen Kurt, “Akşamları gidip pamukçuda yatıyor. Sabah kalkıp balıkçıya gidiyor karnını doyuruyor. Diğer kuyumcular da alıp doyuruyorlar ve bütün gün gelip iş yerimizde uyuyor. Bazen vitrinlerimize çıkıyor. Oralarda dolaşıyor. İnsanların ilgisini çekiyor. Yoldan geçenler ‘kedinin ne işi var vitrinde’ der gibi bakıyorlar. Ama olumlu tepkiler alıyoruz. Herkes severek bakıyor. Kuyumcular arastasında maskot oldu. Hemen hemen tüm kuyumcular seviyorlar, alıp dükkanlarına götürüyorlar” diye konuştu.

Gümüşçüde çalışan Songül Akgün, “Zeytin, annesi tarafından terk edilmiş. Yavruyken alıştırdık. Mamasını verdik. Sonra dükkanımızı öğrendi. Sürekli gelmeye başladı. Kendisi burada çok rahat. Arastada da meşhur oldu. Bütün arasta ilgi gösteriyor. Sahipli olduğu anlaşılsın zarar verilmesin diye tasma taktık. Mamasını aldık, kabını aldık, dışarıya evini yaptırdık. Ama ‘Zeytin’ daha çok vitrinde yatmayı seviyor. Bankoda yatmayı seviyor. Gümüşlerle çok ilgileniyor. Buraya alıştı, sürekli burada yatıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.