Sinop'taki çatışmada yaralılar Samsun'daki hastanelerde tedavi altına alındı Silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

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Sinop’ta iki grup arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmadaki yaralılarından 4'ü Samsun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sinop’un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan silahlı çatışmada Aşkın Ç. ve Cemal E. vurularak hayatını kaydederken 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, Sinop'taki hastanelerde tedavi altına alınırken, ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 4'ü Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Emre G.(22) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Coşkun Ş.(30) Gazi Devlet Hastanesinde, Fatih G.(26) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ve İbrahim K.(32) ise Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay sonrası Samsun'dan Sinop'a takviye polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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