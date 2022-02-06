Samsun’a elektrikli otobüs dönemi nisanda başlıyor

Türkiye'de ilk defa lityum pilli elektrikli otobüsleri Samsun'da hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediyesi şarj istasyonlarının kurulumundan güzergahlara varıncaya kadar çalışmalar yürütüyor. Toplam 20 adet alınacak elektrikli otobüslerin 15 tanesi nisan ayında şehre gelecek.

Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi'ni geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği proje ile egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren toplu ulaşım sistemine geçiyor.

Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile 80 kilometre menzili bulunan otobüsler, karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacak. ASELSAN ve TEMSA iş birliği ile geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri Avenue EV için artık geri sayım başladı. Toplam 20 adet alınacak elektrikli otobüslerin 15’i, nisan ayında Samsun yollarında hizmet vermeye başlayacak.



6 adet ultra şarj istasyonundan 3’ü tamamlandı

TEKNOFEST'te de kullanılacak olan elektrikli otobüsler ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, “Yazılımı Türk olan elektrikli otobüslerin alımını tamamladık. 20 elektrikli otobüsün 15’i nisan ayında gelecek. Kalan 5 elektrikli otobüsün de Kasım aylarında Samsun’da olması planlanıyor. 6 ultra hızlı şarj istasyonu yapıldı. Taflan, Soğuksu ve Çarşamba Havaalanı’ndaki ultra hızlı şarj istasyonları tamamlandı. Otogar, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi ve Ballıca Kampüsü’ndeki şarj istasyonlarının tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Yapılacak olan şarj istasyonları ultra hızlı olması sebebiyle de ilk olma özelliği taşıyor. Elektrikli otobüsler ultra hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada şarj edilecek“ dedi.



“Gelecek nesiller rahat edecek”

Gelecek nesillere yeniden bir çalışma yaptırmayacak şekilde projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi: “Elektrikli otobüs projesi ilk kez Samsun’da hayata geçecek. Yakın gelecekte bu otobüsleri tüm toplu ulaşımda devreye alacağız. Yalnızca otobüs değil, şehir içi dolmuşlar ve ilçeler arası ulaşımın tamamını bu sisteme döndürmeyi hedefliyoruz. Amacımız güvenli, çevreye duyarlı, işletme maliyeti çok düşük toplu ulaşım ağını Samsun’da gerçekleştirmek. İlk kez Samsun’da kullanılacak olması çok önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASELSAN ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye’nin de yakın gelecekte kullanmaya başlayacağı bu teknoloji, şehrimize önemli bir değer katacak. Samsunlulara hizmet verecek elektrikli otobüsler birçok açıdan mevcut otobüslere göre avantajlı. Çevreci, ekonomik, sessiz ve konforlu. Amacımız güvenli, çevreye duyarlı ve ekonomik toplu ulaşım ağını Samsun’a kazandırmak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.