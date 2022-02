Atıklar ahşaplar sokak hayvanlarına yuva oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri belediye birimlerinin kullandığı sunta, mobilya ve benzeri parçaları çöpe atmayarak sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüyor.

İlk olarak Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde kalan pitbull cinsi köpekler için atık ahşaplardan kulübe yapmaya başlayan Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, projeye kedi yuvaları ve kuş evlerini de dahil etti. Marangozhanede kullanılmayan atık ahşaplar proje ile birlikte sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli kulübelere dönüştü.



Çöp olmadı yuva oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanı Savaş Kaygusuz, belediye birimlerinin kullandığı sunta, mobilya ve benzeri parçaları çöpe atmayarak, geri dönüşümde kullandıklarını söyledi. Depolarında bulunan atık ahşap ve diğer malzemeleri tekrardan değerlendirdiklerini belirten Kaygusuz, "Bunları birçok şeyde değerlendiriyoruz. Elektrik, mekanik, ısıtma ve soğutma malzemelerini alıyoruz. Ayrıca marangozhanede kullanılan atık ahşapları, can dostlarımız için kedi evi, köpek kulübesi, kuş yuvası olarak değerlendiriyoruz. Belediyemize ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde kalan yasaklı ırk olarak tabir edilen hayvanlarımız için önce kulübe yapmıştık. Sonra bu kulübelere kedi evleri ve kuş yuvalarını da ekledik. Büyükşehir Belediyemize ait uygun yerlere yapılan bu yuvaları yerleştiriyoruz. Talep olduğu takdirde istenilen yerlere de koyuyoruz" dedi.



Hedef her alanda sıfır atık

Samsun'da yaşayan herkesin hayatına dokunacak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelerimiz var. Ama bunun yanında sokakta yaşayan can dostlarımızı da unutmuyoruz. Bizler bu doğal ortamı hayvan dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Her birimiz doğal ortamın eşit birer paydaşıyız. Çöpe atılan ahşap atıkları işleyip kedi evi, kuş yuvası ve köpek kulübesi haline getiriyoruz. Yapılan bu yuvaları Bakım Merkezi'mize, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere ve belediyemize ait uygun yerlere koyuyoruz. Atık ahşaplardan yapılan bu yuvalar hem çevresel hem de ekonomik açıdan oldukça önemli. Hedefimiz hem sıfır atık hem de can dostlarımızın konforlu bir yaşam sürmeleri. Büyükşehir Belediyesi olarak, sokak hayvanlarımız için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

