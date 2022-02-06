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Cenazeden dönen aile kaza yaptı

İHA

Ordu'da cenaze töreninden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun'da kaza yaptı.

Cenazeden dönen aile kaza yaptı

Ordu'da cenaze töreninden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun'da kaza yaptı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler karşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gittikleri Ordu'nun İkizce ilçesindeki akrabalarının cenaze töreninden dönen ailesinin içinde bulunduğu 34 ED 8477 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp savrularak refüje çıktı. Otomobilde bulunan 1'i bebek 6 kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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