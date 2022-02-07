Samsun'da ev yangını: 1 ölü

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Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan yangında 93 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Büyükcami Mahallesi Camikebir Caddesinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında yangın olduğu ihbarı yapıldı. Evde çıkan küçük çaplı yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yalnız yaşayan 93 yaşındaki Halil Demir’i yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın dumandan mı zehirlendiği, yoksa yangından öncemi hayatını kaybettiği otopsi sonucunda belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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