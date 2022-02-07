OMÜ’de 13 üniversiteden araştırmacılara deney hayvanı kullanım eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı (HADYEK) tarafından 13 üniversiteden katılımcılara düzenlenen “XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı”nda uygulamalı eğitime geçildi.

30'ar kişilik gruplar hâlinde 5 gün boyunca toplam 35 saat sürecek uygulamalara, OMÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) ev sahipliği yapıyor.



12 farklı şehir ve 13 üniversiteden katılımcı

Eğitim boyunca her katılımcı, belirlenen eğitim programlarının gereklerini yerine getirdikten sonra yapılacak sınav sonucunda “Deney Hayvan Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacak. Kursa; 12 farklı şehir ve 13 üniversiteden katılımcılar dâhil oldu.

HADYEK tarafından organize edilen “XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı” eğitiminin 40 saatlik teorik kısımları ise OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi’nin (UZEM) altyapı ve stüdyoları kullanılarak 130 katılımcı ile tamamlanmıştı.

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