Samsun’da 262 bin öğrenci ders başı yaptı

Samsun’da yarıyıl tatili dolayısıyla 15 gün okullarından uzak 262 bin öğrenci bugün itibarıyla ders başı yaptı.
6 Eylül 2021’de başlayan 20212022 eğitimöğretim yılında 1. dönem 21 Ocak Cuma günü sona ermişti. Yarıyıl tatilinin ardından Samsun’da bulunan 262 bin öğrenci, 15 günlük aranın ardından bugün 2. dönem için ders başı yaptı. 1242 okul ve kurumda eğitime kaldığı yerden devam edildi.
Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere seslenen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “20212022 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminin sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; sağlıklı, neşeli ve başarı dolu bir dönem diliyorum” dedi.
2. dönemde ara tatil 1115 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve 20212022 eğitimöğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.