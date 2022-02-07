Polis 8 ayrı hırsızlık şüphelilerini yakaladı

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Samsun’da 8 ayrı hırsızlık olayı şüphelisi 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ilçe merkezinde ev ve inşaatlarda hırsızlık olayı ihbarı aldı. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı noktada gerçekleşen hırsızlıktaki olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemelerinin ardından şüphelileri takibe aldı. Polisin çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisi U.K. ve R.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K. serbest bırakılırken, R.Y. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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