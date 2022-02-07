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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli aşı Turcovac'a Samsun’da yoğun ilgi: Tüm randevular doldu

İHA

Yerli aşı Turcovac'a Samsun’da yoğun ilgi: Tüm randevular doldu

Samsun'da bugün itibarıyla uygulanmaya başlanan yerli Kovid19 aşısı Turcovac'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, tüm randevular doldu.
Samsun'da Kovid19 aşısı Turcovac uygulanmasına Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlandı. Aşının yerlisini bekleyenler sabah saatlerinden itibaren hastanenin yolunu tuttu. Turcovac aşısına yoğun ilgi gösterildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da hastaneyi ziyaret ederek aşı olanlarla sohbet etti. Bazı vatandaşların ilk aşısını olmak için Turcovac’ı beklediğini bazısı ise hatırlatma dozu için aşı olmaya geldiklerini söyledi.
Vali Zülkif Dağlı, “İnşallah omicron vakaları da Samsunumuzda bu aşıyla birlikte düşmeye başlayacaktır. Aşı vakalara yakalanmış olsak da bunun etkisini azaltmakta ve daha kolay geçirmemizi sağlamakta. Samsunlu hemşehrilerimizi yerli ve milli aşılarını olmaya bir an önce davet ediyorum. Diğer aşıları olmayı tercih edenler de Samsun’da 500 noktada aşılarını olabilirler. Yerli ve milli aşımız bugün itibarıyla başladı” dedi.

Tüm randevular doldu
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Turcovac’ın yerli ve milli aşımız olmasından ötürü gururluyuz. Benim de hatırlatma dozum gelmişti. Hatırlatma dozumu yaptırdım. Turcovac bugün itibarıyla Samsun’da halkımızın kullanımına açılmış oldu. Birinci ve ikinci dozlarda bizim yüzde 90 civarında aşılama oranımız vardı. Ama 3. ve 4. dozlarda ise vatandaşlarımızın Turcovac’ı beklemesinden dolayı bir erteleme vardı. Bununla birlikte bu ertelemenin olmayacağını vatandaşlarımızın daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Şu anda bugün açtığımız tüm randevular doldu. Sabahtan itibaren aşıları uyguluyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlardan Temel Sinecek şöyle konuştu: “Turkovac’ı bekleyecektim ama buraya gelmediğinden Biontech olmak zorunda kalmıştım. Ama şimdi Turcovac geldiği için hatırlatma dozu olarak tercih ettim.”
Beyda Kirazlı şunları söyledi: “Biraz bekledik ama daha önce 2 kere aşı olmuştum. Turcovac gelince de onu tercih ettim.”
Seyit Ahmet Yağmur, “İki tane Sinovac oldum. Turcovac’ın çıkmasını bekliyordum. Şu anda 3. doz aşımı oldum. Kendi yerli ve milli aşımızı herkesin olmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
Hasan Uysal, “Yaklaşık bu Kovid çıktığından beri Turcovac’ın çıkmasını bekliyordum. İlk aşımı oldum ilk defa da Turcovac oldum. Daha önce hiç aşı olmamıştım. Allah’a şükür aşı geldi ve biz de olduk. Bunu beklerken de bir hastalık geçirdim. Keşke daha erken çıksaydı. Yerli ve milli olması nedeniyle bu kadar bekledim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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