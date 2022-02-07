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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş’ın baba acısı Demirtaş: "Büyük bir çınarımızı kaybettik"

İHA

Başkan Demirtaş’ın baba acısı Demirtaş: "Büyük bir çınarımızı kaybettik"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın babası Hurşit Demirtaş (95), son yolculuğuna uğurlandı.
Başkan Necattin Demirtaş ve babası Hurşit Demir’e kısa süre önce korona virüsü (Kovid19) tanısı konmuş, Başkan Demirtaş evde izole olurken, baba Hurşit Demirtaş ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumu hastanede fenalaşan 95 yaşındaki Hurşit Demirtaş bugün hayatını kaybetti.
Hurşit Demirtaş için ilk önce Hastanebaşı Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Alınan helalliğin ardından cenaze, Büyük Cami’ye getirildi. Başkan Necattin Demirtaş, burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hurşit Demirtaş’ın naaşı Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.

"Büyük bir çınarımızı kaybettik"
Cenazede bir hayli üzgün olduğu görülen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Babamı kaybettim. Söyleyecek bir söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Büyük bir çınarımızı kaybettik. Babam 95 yaşındaydı. Yaşı da oldukça ilerlemişti. Kovid19’dan ziyade yaş nedeniyle kaybettik. Allah’ım mekanını cennet eylesin” dedi.

Büyük Cami’de kılınan cenaze namazına ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, siyasi partilerin il başkanları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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