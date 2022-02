'Engelsiz Çocuk Evi'nde yarıyıl dolu dolu geçti

– Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 'Engelsiz Çocuk Evi'nde özel çocuklar yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirdi.

Tatil boyunca sinema günlerinden, spor aktivitelerine varıncaya kadar birçok etkinliğin düzenlendiği merkezde, özel çocuklar doyasıya eğlendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çocukları ve ailelerini evlerinde hapsolmaktan kurtaran Engelsiz Çocuk Evi'nin gönül belediyeciliğinin en önemli projelerinden birisi olduğunu belirtti.

Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde hizmete alınan Engelsiz Çocuk Evi, çocukları yarıyıl tatili boyunca yalnız bırakmadı. Sanat, spor, boyama, kitap okuma gibi birçok etkinliğin yapıldığı merkezde engelli çocuklara eğitim ve eğlence bir arada sunulurken, ailelerine de büyük kolaylık sağlandı.



Çocuklar özgürce hareket ediyorlar

Merkezde görevli Çocuk Gelişim Uzmanı Simge Kalender, çocukların Çocuk Evi’nde geçirdikleri zamanın verimli olması için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kalender, "Çocuk Evi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde iki ay önce faaliyete geçti. Çocuklarımızın özgürce hareket ettikleri bir ortamımız var. Burada çeşitli oyuncaklarla eğleniyorlar. Yine burada her bir çocuğumuza eşlik eden çocuk eğitmenlerimiz var. Onların refakatinde hareket ediyorlar. Onlarla burada kaliteli zaman geçiriyorlar. Çizme çalışmaları, kesme, yırtma, yapıştırma çalışmalarıyla başlıyoruz. Harf çalışıyoruz ve kitap okutuyoruz. Çocuklarımızın gelişimine göre onları destekleyici programlar sürdürmeye çalışıyoruz. Yarıyıl tatilinde de onları yalnız bırakmak istemedik. Bu iki haftalık süreçte dolu dolu etkinlikler yaparak onların tatillerini kaliteli geçirmelerini sağladık" dedi.



“Çocuğumun tatili dolu dolu geçti”

13 yaşında down sendromlu çocuğunu merkeze getiren Hülya Atalay, "Burası bizim için çok iyi oldu. Özellikle pandemi döneminde çok geride kalmıştı. Birçok şeyi unuttu. Şimdi bu merkez hizmete girdi. Buraya oğlum mutlulukla geliyor. Yarıyıl tatili boyunca da hizmette aksama olmadı. Tatilde yapılan etkinlikler çocuğumun gelişimine daha çok katkı verdi. Öğretmenlerimiz yakından ilgileniyor. Hem biz hem de çocuklarımız burada çok mutlular. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Down sendromlu kızı olan Fatma Atlı da merkeze yeni gelmeye başladıklarını belirterek, "Çocuğumun gelişimi için çok faydalı bir yer. Tatil boyunca da yapılan etkinlikler kızımı çok etkiledi. Gözlerindeki mutluluğu görmek bir anne için dünyalara bedel. Verilen bu hizmet için çok çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



“Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gönül belediyeciliği kavramını eyleme dönüştürdüklerini ve gönül belediyeciliğinde Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Engelsiz Çocuk Evi'ne gelen çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de verilen eğitimlerle farklı beceriler kazanıyor. 414 yaş arasındaki otizmli, down sendromlu ya da farklı gelişme gösteren çocuklarımız burada oyun oynuyorlar, hoşça vakit geçiriyorlar. Uzmanlarımız ve özel eğitim öğretmenlerimiz gözetiminde oluyorlar. Çocuklar buradayken anne de özel işi varsa onu halledebiliyor. Gitmesi gereken bir yer varsa gidebiliyor. Anneye biraz mola verdirmiş oluyoruz. Merkez ile hem çocuklarımızın sosyal hayatlarına renk katıyoruz hem de anneleri biraz dinlendirmiş oluyoruz" sözlerine yer verdi.

