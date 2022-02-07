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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu kabri başında dualarla anıldı

İHA

Mustafa Kemal Güneşdoğdu kabri başında dualarla anıldı

Çarşambalı hayırsever iş adamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu, vefatının 6. yılında kabri başında dualarla anıldı.
'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi’ne büyük emek veren, eğitim gönüllüsü, hayırsever iş adamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu vefat yıl dönümünde, Gögceli Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla yâd edildi.
Çarşamba Belediyesi ve Çarşambalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce organize edilen anma programında; Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Sercan Yaşar ve Üyesi Eyüp Aslan, akrabaları ve sevenleri yer aldı.

“Rahmetle anıyoruz”
Mustafa Kemal Gündeşdoğdu’nun Çarşamba için çok kıymetli bir isim olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çarşamba Güneşdoğdu Yerleşkesi’ne verdiği emekle, öğrencilerimize verdiği maddi, manevi büyük desteğiyle hatırlayacağımız hayırsever büyüğümüz Mustafa Kemal Güneşdoğdu’yu vefatının 6. yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Kendisini her zaman eğitime verdiği destekle, hayırseverliğiyle hatırlayacağız. Ömrünü eğitime adamış, binlerce öğrencinin hayatına dokunmuştu. Çarşambamız için çok kıymetli bir isimdi. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Mustafa Kemal Güneşdoğdu; Çarşamba’da adını taşıyan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi’ne, Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Merkez Kampüste Tıp Fakültesi dersliklerini kazandırmıştı.

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