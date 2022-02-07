Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, eğitimöğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzluğun engellenmesi için tüm kurumlarla eşgüdüm halinde hareket ettiklerini söyledi.

2021/2022 eğitimöğretim yılının ikinci döneminde okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, korona virüsü vakaları ve aşılama çalışmalarının son durumu, metruk binaların tespiti ve yıkımı ile hurda ve atıl araçlarla ilgili yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimöğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzluğun engellenmesi için tüm kurumlarla eşgüdüm halinde hareket ettiklerini ve servis araçlarıyla ilgili denetimlerin de hassasiyetle sürdürüleceğini dile getiren Vali Dağlı, uyuşturucu ve uyuşturucu maddelerin saklanması ve kullanılması noktasında önemli bir sorun teşkil eden metruk binaların yıkımı konusundaki çalışmaların da geleceğin teminatı yavruların korunması anlamında büyük önem arz ettiğini söyledi.

Soğuk hava şartlarının etkisinin sürdüğü bu dönemde kalacak yeri olmayan vatandaşların tespiti yapılarak, barınmalarının sağlanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ilçe kaymakamlara talimatını yineleyen Vali Dağlı, terk edilmiş, hurda, âtıl, buluntu, hasara uğramış ve kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini de tehdit edici bir unsur olduğuna dikkat çekerek, İçişleri Bakanlığı'nın ‘Hurda/Âtıl Araçların Toplatılması’ konulu genelgesi doğrultusunda bu kapsamdaki araçların kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi.

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