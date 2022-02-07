Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de silahlı saldırıya uğrayan U.A. (38) karnından ve kalçasından yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.C. (50) olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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