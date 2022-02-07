26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı

İHA

26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı

Samsun'da 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda bir hafta önce saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı tarafından araçla olay yerine götürülerek burada araçtan inince silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Yasin Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir gün sonra hayatını kaybetti. Polis, yaptığı araştırma sonucu cinayetin şüphelilerini 3 gün önce Bafra ilçesinde yakaladı. Aralarında aracıyla Yasin Yıldırım'ı olay yerine götüren ve Bafra ilçesinde şüphelileri evinde saklayan kişilerin de olduğu 7 şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i 18 yaşından küçük 6 kişi ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal yardım
YEREL HABERLER Samsun'da 235 bin kişiye toplam 341 milyon TL sosyal ...
Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri
YEREL HABERLER Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri
Kenevir üretim izni müracaatları başladı
YEREL HABERLER Kenevir üretim izni müracaatları başladı
Bilge Alev milli takımda
YEREL HABERLER Bilge Alev milli takımda
Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu
Bafra meclisi toplandı
YEREL HABERLER Bafra meclisi toplandı
6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti Kayıp çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından bulunup polise teslim edildi
YEREL HABERLER 6 çocukla parka giden aile 2,5 yaşındaki kız çocuğunu ...
Canikli sporcular madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Canikli sporcular madalyalarla döndü
Trafikte korna kavgası: Taraftarlar birbirine girdi
YEREL HABERLER Trafikte korna kavgası: Taraftarlar birbirine girdi
Samsun’un İlkadım ilçesinin nüfusu 25 ilden fazla İlkadım, Türkiye’nin en kalabalık 66. ilçesi oldu
YEREL HABERLER Samsun’un İlkadım ilçesinin nüfusu 25 ilden ...
Mustafa Kemal Güneşdoğdu kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Mustafa Kemal Güneşdoğdu kabri başında dualarla ...
Sanayi siteleri su baskını endişesinden kurtulacak
YEREL HABERLER Sanayi siteleri su baskını endişesinden kurtulacak
'Engelsiz Çocuk Evi'nde yarıyıl dolu dolu geçti
YEREL HABERLER 'Engelsiz Çocuk Evi'nde yarıyıl dolu dolu geçti
Yoğun bakımdaki koronalı gebelerin büyük çoğunluğu aşısız
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki koronalı gebelerin büyük çoğunluğu ...
Başkan Demirtaş’ın baba acısı Demirtaş: "Büyük bir çınarımızı kaybettik"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’ın baba acısı Demirtaş: "Büyük bir ...
Samsun'dan 2 sporcu Türkiye Gençler Boks Şampiyonası’nda dereceye girdi
YEREL HABERLER Samsun'dan 2 sporcu Türkiye Gençler Boks ...
Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi sınır dışı, 3 kişinin sorgusu sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi sınır dışı, 3 kişinin ...
Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 ...
Yerli aşı Turcovac'a Samsun’da yoğun ilgi: Tüm randevular doldu
YEREL HABERLER Yerli aşı Turcovac'a Samsun’da yoğun ilgi: Tüm ...
Jandarmadan suç ve suçlularla etkin mücadele İl Jandarma Komutanlığı'nın Ocak ayı faaliyetleri
YEREL HABERLER Jandarmadan suç ve suçlularla etkin mücadele İl ...
Polis 8 ayrı hırsızlık şüphelilerini yakaladı
YEREL HABERLER Polis 8 ayrı hırsızlık şüphelilerini yakaladı
Kız arkadaşıyla tartışıp denize atlayan genç boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Kız arkadaşıyla tartışıp denize atlayan genç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.