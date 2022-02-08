Nöroloji bölümünün baktığı hastalıklar

Nöroloji Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, unutkanlık, baş dönmesi, denge kaybı, yürüme güçlüğü, bayılma, nöbet geçirme, nedensiz düşme, ellerde titreme, vücutta ağrı gibi şikayetleri bulunan hastaların bir nöroloğa başvurması gerektiğini söyledi.

Beyin, merkezi sinir sistemi, omurilik ve çevresel sinir sisteminin bozukluklarını inceleyen tıp dalına nöroloji deniyor. Büyük Anadolu Meydan Hastanesinde hasta Kabulüne başlayan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, branşı ile ilgili olarak hangi hastalıklara baktığı konusunda bilgiler vererek, “Unutkanlık, kafa karışıklığı, baş ağrısı, görme bozuklukları, baş dönmesi, denge kaybı, uyku bozuklukları ve duygu farklılıkları, yürüme güçlüğü, ayakta duramama, kas ve koordinasyon problemleri, bayılma, nöbet geçirme, nedensiz düşme, ellerde titreme, vücutta ağrı gibi şikayetler var ise ilk önce bir nöroloğa başvurmak gereklidir” dedi.

Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, nöroloji alanının baktığı hastalıklara değinerek, şunları söyledi:

“Nöroloji dalı; migren, kronik baş ağrısı, gerilim ve küme ağrıları gibi baş ağrıların yanı sıra epilepsi veya sara gibi hastalıkların neden olduğu her türlü nöbet türü, damar tıkanıklığı ve kanama anomalilerinden kaynaklanan felç, beyin damar rahatsızlıkları veya inmelere de bakar. Öte yandan Alzheimer ve başka bunamalar, beyin suyu basıncı çoğalması bunamaları, vitamin ve hormon eksikliğine bağlı bunamalar gibi unutkanlıklar, Multiple Skleroz ve beynin başka yangısal rahatsızlıkları, kas rahatsızlıkları, baş dönmesi, beyin enfeksiyonu, omurilik rahatsızlıkları, yüz felci, sinir sıkışması, uyku ile alakalı bozukluklar, ani ve şiddetli olan ağrılar, hareket bozuklukları, boyun, bel fıtığı ve ağrısı, istemsiz hareketler gibi hastalıklara da bakar. Bu tip sağlık problemi olanlar ya da aile öyküsünde bu hastalıkları bulunan kişilerin mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmaları büyük önem arz etmektedir.”

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