Samsun Büyükşehir’den 2022’nin ilk konseri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından 2022 yılının ilk konseri düzenlendi.

Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, gaziler ve çok sayıda Samsunlu sanatsever katıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği şefi Murat Camadan'ın yönetiminde düzenlenen konserde birbirinden güzel türküler seslendirildi. Bölüm şefi Gökhan Çakır'ın özgün "Sarı Gelin" türküsü yorumu ve Çakal Çökerten Zeybeği eserinde sahne alan Halk Oyunları dansçısı Özkan Yırlayıcı'nın performansı seyircilerden büyük alkış aldı.

Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, konserin hazırlanmasında büyük emek veren Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kültürsanat kadrosuna teşekkür ederek, "Biz büyük bir aileyiz. Başkanımız Mustafa Demir her zaman sanatı destekliyor ve çok önemsiyor. Bu durum gücümüze güç katıyor. Bu sayede daha da güçlü adımlarla yürüyor olmanın büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Konser sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından Türk Halk Müziği şefi Murat Camadan'a, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin tarafından da Bölüm Şefi Gökhan Çakır'a teşekkür belgesi verildi.

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