OMÜ’de 3 dili öğretecek çevrimiçi dil uygulaması geliştiriliyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça dil öğretimi amacıyla bir çevrimiçi uygulama geliştiriliyor. Uygulamanın ilk olarak Almanya’nın Köln şehrindeki eğitim fuarında tanıtılması amaçlanıyor.

OMUlingo olarak adlandırılan uygulama için devam eden çalışmalar düzenlenen bir toplantıda ele alındı. Toplantıda OMUlingo’nun proje ve uygulama aşamalarıyla ilgili Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a bilgi verildi.



Rektör Ünal: “Yapay zekâ, kodlama gibi alanlarda akademisyenler ve öğrencilerimize destek vermek istiyoruz”

OMUlingo uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Ünal, ilerleyen zamanda bilgi teknolojileri üzerine bir kalem açacaklarına dikkat çekerek, “Yapay zekâ, kodlama gibi alanlarda akademisyenler ve öğrencilerimize projelerinde destek vermek istiyoruz. Bu alanlardaki gelişimin ve çıktıların Üniversitemizin tanıtımında önem taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla bu aşamada OMUlingo uygulamasının büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz” dedi.



“OMUlingo uygulaması, üniversitenin başarı hikâyesi olacak”

OMUlingo uygulamasının, üniversitenin başarı hikâyesi olacağını belirten Rektör Ünal, “Uygulama; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin öğrenilmesini amaçlıyor. Bu sayede üniversite olarak Türk dilinin ve kültürünün dünyada öne çıkmasında katkı sağlamak istiyoruz. OMÜ’nün tanıtım atağında söz konusu uygulamayla kendimizi göstermek suretiyle ulusal ve uluslararası başarılı öğrencileri OMÜ’ye çekmeyi amaçlıyoruz. 3 dili ileri düzeyde öğretebilecek bir platformun oluşturulması sonucunda satabileceğimiz bir alan oluşacaktır. Bu da OMÜ’ye prestij sağlayacaktır” diye konuştu.

Toplantının sonunda Rektör Ünal, katılımcılardan sürecin hızlı ilerlemesi için uygulamada kullanılacak dijital araçların tanımlanmasını ve hangi araçların öncelikli olarak kullanılmasının belirlenmesini istedi.

Haziran ayında Almanya’nın Köln şehrindeki eğitim fuarında gösterilecek bir demo hazırlanmasının kararlaştırılmasıyla toplantı sona erdi.

Uzaktan konferans yöntemiyle düzenlenen etkinliğe; Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Doç. Dr. Polat Şendurur, FenEdebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşyeri, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, OMÜTürkçe Öğr. Gör. Büşra Akkuş, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Aydan Ermiş, Doğan Baydal, İlahiyat Fakültesi Arş. Gör. Yusuf İbrahim Yücel ile projede çalışan öğrenciler katıldı.

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