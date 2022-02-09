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Samsun’da 1 hafta içinde virüslü ve temaslı vaka sayısı 50 bine yaklaştı Müdür Oruç: "Halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var" "Milli aşımız Turkovac en büyük güvencemiz"

İHA

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sadece son bir hafta içinde, şehrimizde pozitif tanı alan veya pozitif temaslısı olarak karantinaya girmesi nedeniyle koronayla tanışmak zorunda kalan kişi sayısı 50 bine yaklaştı. Halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın acilen aşılarını tamamlamaları gerekiyor" dedi.

Samsun’da 1 hafta içinde virüslü ve temaslı vaka sayısı 50 bine yaklaştı Müdür Oruç: "Halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var" "Milli aşımız Turkovac en büyük güvencemiz"

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sadece son bir hafta içinde, şehrimizde pozitif tanı alan veya pozitif temaslısı olarak karantinaya girmesi nedeniyle koronayla tanışmak zorunda kalan kişi sayısı 50 bine yaklaştı. Halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın acilen aşılarını tamamlamaları gerekiyor” dedi.

Samsun’daki pandemi süreci ve aşı uygulamasının son durumu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ildeki vaka artışının süreceğini söyledi. Vaka artışının ikiye katlandığını belirten Müdür Oruç, “Omicron varyantının hızlı bulaşan yapısı nedeniyle ilimizde vaka artışı, bu hafta da devam etti. Her hafta adeta ikiye katlanarak ilerleyen bu artış sonucu, vaka insidans hızımız yüz binde 450,49’dan 704,83 ‘e yükseldi. Maalesef elimizdeki veriler, bu artışın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Sadece son bir hafta içinde, şehrimizde pozitif tanı alan veya pozitif temaslısı olarak karantinaya girmesi nedeniyle koronayla tanışmak zorunda kalan kişi sayısı 50 bine yaklaştı. Omicron bu hızla yayılma imkânı bulmaya devam ederse, önümüzde günlerde daha çok insanımız, koronayla bu zorunlu tanışmayı yaşayacak. Bu ivmeyi acilen tersine çevirmek, hayat konforumuzdan taviz verip, yeniden maske mesafe önlemlerine dikkat etmek, hepimiz için artık bir gereklilik haline geldi. Vaka sayıları yeniden azalmaya başlayana kadar, lütfen ev ziyaretlerine en az 2 haftalık bir ara verelim. Bu süre zarfında kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim” diye konuştu.

“Omicron’a grip muamelesi yapıp önlemleri geri plana itmeyelim”
Aşı vurgusu yapan Oruç, “Hastalık hafif geçiyor, nasılsa kimseye bir şey olmuyor düşüncesiyle, Omicron’a grip muamelesi yapıp, önlemleri geri plana itmeyelim. Adeta uçaktan paraşütsüz atlar gibi davranıp, kendimizi ve sevdiklerimizi koronayla tanışmak zorunda bırakmayalım. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız halen ölümcül risk altında. Onların hayatlarını kaybetmesine neden olmayalım. İlimizde neredeyse her 10 kişiden 9’u iki doz aşısını yaptırmış olsa da, halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var. Hastalığın bulaş gücünü kırmamız ve ağır hastalık tablosu yaratmasını önlememiz için bu vatandaşlarımızın acilen aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Bu fırsat elimizde. Yerli ve Milli aşımız Turkovac, artık Samsun’da da uygulanmaya başlandı. Böylece aşı yaptırmamak için hiçbir bahane kalmadı. Bugüne kadar aşı konusunda tereddüt eden, yerli aşımız olsa, aşımı yaptırırım diyen tüm Samsunluları, randevularını alıp Eğitim ve Araştırma Hastanemizde aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Milli aşımız Turkovac en büyük güvencemiz. Ona güvenelim ve Turkovac’ın gücüyle şehrimizi koruyalım. Omicron varyantının bu hızlı yayılımına aşımızın gücü ve maske, mesafe önlemlerine uyumla artık dur diyelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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