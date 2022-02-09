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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Çapa: “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum”

İHA

Fuat Çapa: “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum”

– Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum. Bir hafta olumlu veya olumsuz sonuçlar sezon sonunda işinizi kolaylaştırıyor ama sezon sonunda bitireceğiniz yeri belirlemiyor. Olumlu düşünelim olumlu şeyler olsun” dedi.
Samsunspor cuma günü oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fuat Çapa gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda maç öncesi form durumları ve taktikler gözden geçirildi.
Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Fuat Çapa ara transferlere ilişkin, “Bizim işimiz elimizdeki mevcut olan oyunculardan maksimum verimi alabilmek. Geldiğimiz yerde bunu iyi şekilde değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Eksik olan ve alternatifsiz olan bölgelere hangi özelliklerde oyuncu istediğimizi yönetime de belirttik. Gelen oyuncularla ilgili daha önce de söyledim; hiç kimse bilerek isteyerek katkı sağlayamayacak bir oyuncuyu getirmez. Özellikle hedefi olan bir camiadan, hedefi olan bir başkandan bahsettiğimiz zaman” dedi.
Takımın ligdeki yeriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çapa, “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum. Balıkesirspor ve Kocaelispor karşılaşmaları olsun. Keçiörengücü’ndeki beklenti çok fazlaydı. 3 puan almak isterdik ama bazen sahada istediğiniz oyunu oynayamayabiliyorsunuz. Oynanan oyundan ben de tatmin olmadım ama verilen mücadeleden tatmin oldum. Camiamız sanki ligin gerçeklerini görmeyerek veya bilmeyerek hareket ediyor. Bugün biz Balıkesir’de galip geldik ‘ya işte bu Balıkesir değil mi’ gibi yorumlar oldu. Ne oldu sonra Balıkesir bir hafta sonra Tuzla’yı yendi. Burada alınan bir hafta olumlu veya olumsuz sonuçlar sezon sonunda işinizi kolaylaştırıyor ama sezon sonunda bitireceğiniz yeri belirlemiyor. Karamsar olmanın manası yok. Olumlu düşünelim olumlu şeyler olsun” diye konuştu.

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